家登年終豪發9個月 逾3成員工爽領百萬薪

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【旺得富理財網 旺得富社群中心】台積電大聯盟成員、半導體設備廠家登尾牙今（27）日登場，董事長邱銘乾表示，去年平均年終獎金高達9個月，換算年薪約當21個月，若以年資滿1年的員工共450人推算，其中3分之1的人年薪破百萬，鑒於今年營運持續成長，明年年終有信心再優於今年。

家登今年共在南北舉行2場尾牙，祭出包括iPhone、家電、金飾等獎品犒賞員工，獎項總價值高達700萬元。邱銘乾透露，去年員工年薪約21個月，年終平均9個月，看好今年營運成長，明年年終有信心再優於今年，7月還將再調薪5%。

對今年營運展望，邱銘乾表示，半導體產業歷經1年多整理，預期今年第2季回溫，全球晶圓廠持續擴建、航太事業布局與家碩等子公司營運貢獻，將是今年3大成長動能。

他還透露，EUV光罩盒（Pod）已取得美系IDM大廠訂單，預計下半年放量出貨，除光罩盒、晶圓載具持續成長，先進封裝載具也開始發酵，加上新產能開出，今年營運將逐季成長，法人預估，全年營收年增率有機會高於去年的13%，甚至上看2成水準。

對英特爾與聯電結盟，邱銘乾認為，英特爾是為有效運用已經折舊完的設備，除有效降低成本，還能運用聯電的管理優勢，家登身為2公司的供應商，對此正面看待。但他也坦言，英特爾美國廠有不可移動性與文化特性，除聯合管理成一大挑戰，也會對大陸晶圓廠產生衝擊。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。