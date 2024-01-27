新北2024準候用校長開訓 11周課程培養領導力、校園治理

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為了培養校長兼具領導能力、課程教學、教育理念以及品德，新北市教育局今（27）日於新莊光華國小舉辦2024年度國中小準候用校長木章訓練開訓典禮，為13位準候用校長揭開為期11的儲訓序幕，其中包含1周木章訓練、2周新北市自辦候用校長儲訓專業課程以及8周的國家教育研究院儲訓課程。

教育局長張明文表示，新北市今年度第二階段甄選錄取13名國中小準候用校長，除了1月到4月的儲訓課程，也將安排到教育局實習，並參與將近1年的第三階段培訓甄選，每周也會到學校向師傅校長學習領導實務，增進學校治理效能，待第三階段通過後，才能正式取得候用校長資格。

率先在儲訓課程登場的是童軍人員木章訓練，藉由體驗童軍活動的教育價值，將合作及互助的理念，融入學校教育，並藉由團隊合作的歷程，培育合作群性的現代公民。

在新北市自辦儲訓課程，將聚焦於感、雙語、科技及閱讀四大趨勢主題，以工作坊模式，安排參訪與研討，讓準候用校長更貼近新北重大教育政策，增進實務推動能力，在儲訓課程最後，每一位準候用校長都須自選一項主題，發表學習成果，最後再參與國家教育研究院課程與全國學員一起儲訓。

教育局表示，新北市候用校長儲訓課程納入豐富多元的教育政策、課程議題及行政領導內涵，期許每位候用校長透過儲訓，成為卓越的學習促進者及學校領導者，為新北市教育一起努力，開創適性多元的教育風景。