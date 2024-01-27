富邦美術館首屆「國際館長論壇」盛大登場 重量級六國館長來台分享

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「2024富邦美術館國際館長論壇」27日舉行，邀請來自日本、韓國、中國、新加坡、印度、澳洲等亞太區重要美術館／博物館館長與談，分享美術館／博物館共同面對的挑戰與各自之突破和創變，企圖尋求國際美術館之間共同合作及創新發展的可能，藉由經驗交流創造國際藝文共榮圈的藍圖，建構串聯全球美術館及洞悉相關趨勢的關鍵平台。

「2024富邦美術館國際館長論壇」講者包括新加坡國家美術館（NGS）館長暨新加坡美術館 (SAM) 館長Eugene Tan、日本森美術館 (MAM) 館長暨國立藝術研究中心（NCAR）總監Mami Kataoka、印度藝術與攝影博物館（MAP）館長Kamini Sawhney、澳洲動力博物館（Powerhouse）行政總裁Lisa Havilah、韓國首爾市立美術館（SeMA）館長Eun-ju Choi，以及UCCA尤倫斯當代藝術中心（UCCA）館長暨UCCA集團執行長Philip Tinari等六位亞太區重要美術館／博物館館長齊聚發表「企業擁抱挑戰—美術館全球化、去中心化的競爭與機會」之相關議題。

富邦美術館館長翁美慧表示，國際館長論壇作為富邦美術館正式揭幕前之前哨活動，宣告富邦美術館在面對全球文化版圖的合作之下，提出串聯全球建立國際連結深化交流的架構模式，整理並交織出全球美術館／博物館精彩觀點與策略。更呼應富邦美術館以引進國際、推介台灣成為文化樞紐為己任的目標，持續敞開對話、邁向全球共同願景的理念定位與國際能力，展現亞洲企業型美術館擁抱挑戰、開創新局的抱負使命。讓台灣看見世界，世界亦看見台灣。未來國際館長論壇也將打破疆界的限制，邀請亞太區以外更多國際美術館參與。

過去27年來富邦藝術基金會持續深耕推廣藝術文化及美學教育，今年富邦A25嶄新場域的誕生，富邦美術館將秉持「分享」的初衷，與推廣藝術教育及美學生活的理念和使命，以普立茲克建築獎得主、國際建築大師Renzo Piano設計充滿自然光源的美術館作為藝術創作與分享的載體，將藝術中的審美與富饒型態展現於國人面前，以更為親近的方式豐富日常。開館前夕將帶來一系列暖身活動，包括即將在信義區舉辦的第13屆「粉樂町」當代藝術展，象徵從無牆美術館到進入實體美術館空間的精神延續，期盼為信義商圈注入美感的活血，讓美與快樂的感受瀰漫在城市生活空氣之中，成為生命中最重要的養分泉源，用想像力讓生活的每一天充滿盼望，擁抱Art Everyday！