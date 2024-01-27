關懷獨居清寒長者 澎湖尖山電廠席開25桌圍爐

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台電澎湖尖山發電廠延續12年來辦理關懷獨居清寒長者圍爐，今（27日）中午在廠內展示館席開25桌，找來總舖師外燴，邀請142位湖西鄉的長者，由電廠派專車到村里接送，一同圍爐提早感受過年氣氛。過程中除在台電志工服務下享受美食外，還有悠揚樂聲伴奏，讓受邀長者直誇台電真是好厝邊。

而出席的澎湖縣長陳光復除趁此機會，對長者行銷自己的社會福利與減債政績外。4連霸的立委楊曜更是趁機對電廠員工喊話說，推動綠能雖是必然趨勢，但他宣示不管綠能再怎麼發展，尖山電廠不論是一線或退居二線就是不能廢，一定要留存下來讓離島澎湖有獨立發電系統，畢竟綠能不能貯存。

尖山電廠廠長陳坤山表示，尖山電廠是一個友善電廠，對於社會責任與回饋關懷不曾有所折扣，匯聚身邊的善念與力量，在地方上形成一種正向的循環」，因此用辦喜事心情來與長者圍爐，也感謝長者熱情參與，增加光采。

陳坤山說，尖山發電廠辦理離島關懷獨居清寒長者公益系列活動～圍爐餐會，今年已邁入第12年，前3年分別在馬公市兩家五星級飯店舉辦，今年特別拉回電廠內舉辦，用在地情、在地文化來關懷長輩。

而今天圍爐餐會除長者外，也邀請包括縣長陳光復、立法委員楊耀、湖西鄉鄉長陳振中等，以及台電公司電協會執秘丁家楨、電協會審議委員林瓊瀛、發電處處長孫禹華、台電志工等人士，總計約有250人共襄盛舉。每桌8名的長者中，至少配有2名志工幫長者夾菜等服務。餐會一開始，這些志工還一字排開端菜上菜。

在活動表演上，先後由龍門國小辛柔漪老師帶隊的國樂演奏、中興國小廖偉曄老師帶來的動感舞曲、尖山電廠薩克斯風表演、尖山退休榮譽課長陳榮文老師帶隊的遊手好絃樂團，並有小朋友發炸棗，現場氣氛和樂融融。