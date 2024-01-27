「薪火送暖顧學子，溫馨勵學五十載」 黃朝琴獎學基金會五十四週年紀念會

財團法人黃朝琴獎學基金會於今日 (113年1月27日)假台大醫院會議中心舉行創立五十四週年紀念會，並為65位受獎學生頒贈每位總額40-50萬元（每學期5萬元）的獎學金，並邀請歷屆受獎學生代表，以親身經歷，勉勵後學。

董事長黃蘭君回憶，當初曾問父親黃朝琴為什麼只獎勵清寒家庭的優秀青年？ 黃朝琴很明確地說：「因為每個優秀青年的起跑點不一様 ，青年對於出生在那一個家庭，沒得選擇，但獎勵清寒家庭優秀青年，讓他（她）們在大學期間，因為奬學金而沒有後顧之憂，努力用功，發揮潛力，就可以翻轉他（她）們的人生和家庭。」黃蘭君勉勵學生要兼顧IQ（智商）與EQ（情商，人際關係），提醒大家「重視每一次的相遇和緣份，小至在學校和同學老師相處，大到出社會後和公司同仁、老闆相處，都值得珍惜，因為貴人就在你身旁。」

第一屆的陳有諒（蔚華集團董事長及數家科技公司創辦人）説，「黃朝琴獎學金，就像苦旱中的甘霖，讓小樹苗滋長茁壯。」當年他考上台大電機系，朋友一直恭喜，他卻笑不出來，因為到台北的車錢/註冊費/生活費都沒著落，幸虧他成為第一屆受獎學生，繳了註冊費還有一兩個月的生活費，再加上自己兼家教，熬過了四年。他後來就業創業，成立公司，照顧很多家庭，也設立自己的獎學金，贊助社福機構，回饋社會。他送給學生兩句話：「千金難買少年貧」、「沒有岩石，怎麼激得起美麗的浪花？」

第一屆的林通義（佳茂化學、正安投資公司的董事長）説，他原來想當醫生，想到醫學院七年太久及學費很貴，轉讀理工科，大學時獲得黃朝琴獎學金才讓他安心讀完大學，這獎學金讓他從佃農子弟翻轉成為企業主，獎學基金會的長輩的啟發與指導對他一生影響很大。

第四屆的陳石池（曾任台大醫院院長、現任台大醫學院教授）説，他在民國63年考上國立台灣大學，如果沒有黃朝琴獎學金，可能無法念完四年大學，沒有他，也沒有他今天的成就，他心中一直感恩。黃朝琴獎學金當時獎學金每學期5000元 ，註冊費2000多元，付了學費還有剩餘可以支付住宿費和生活費，獎學金後來調高為7500元，讓他順利念完四年大學，幾乎不用家裡負擔大學費用。他勉勵學生們説，「人生的遭遇不見得盡如人意，但你要學會如何打好手中的爛牌。」

第六屆的吳當傑（曾任財政部政務次長、金管會副主委、台灣土地銀行及華南金控董事長、現任台灣金融總會秘書長、國泰金控獨董）感謝黃蘭君，説她秉持著獎學金創立的初衷，兢兢業業讓基金會永續傳承，「感謝是一種溫暖的陽光，照亮生命的每一角落，讓我們的生活更明亮」。吳當傑分享40年工作累積的五大心得：1.勇於表現，機會就是你的；2.做好風險管理，培養危機處理能力；3.積極態度，熱愛工作；4.培養人才，建立機制缺一不可；5.贏得信任，無往不利。他也鼓勵學生在大學階段廣泛學習，努力充實自我，不要因一時經濟困頓阻礙學習之路，並期許畢業後成為國家經濟發展及社會安定的一股力量。

第十屆的陳榮傳（曾任公平交易委員會委員及臺北大學法律系主任、現任臺北大學特聘教授）説，如果沒有黃朝琴獎學金的支持與前輩學長姐的引導，他不會有現在的成就與人生觀。他擔任基金會的董事多年，觀察到國家、社會及學校雖有許多變化，但基金會獎學的「初心不變」，還不斷精進擴大，是「大願無量」。對於獎學金從入學到畢業的保障安排，他説是對受獎學生的直接支持及陪伴激勵，一方面避免獎學金被家人挪作他用，另一方面也鼓勵學生少許工讀，爭取更多的其他獎助學金，學習自食其力。他以自己求學及20多年前就設立類似的獎學金的經驗，勉勵學生説：「曾經的貧困，是生命中珍貴的恩賜與養分」，「感恩一切，豐盛必定到來！」

黃朝琴獎學基金會自1971年開始，每年獎勵原臺南縣各鄉鎮（現臺南市各該區）及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉的清寒家庭優秀青年就讀大學，每年（屆）獎助約15-18位，每位獎學金總額40-50萬元（每學期5萬元）。五十多年來，本基金會已經為台南、嘉義上述偏鄉的清寒家庭，培養出許多著名的教授、企業家、會計師、律師、醫師、公務員和各行各業的優秀人才，成功翻轉許多清寒學子的人生及家庭。