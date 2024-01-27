北市文化局規畫「台版東尼獎」 預計今年籌備明年6月頒獎

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金馬獎、金鐘獎以及金曲獎並稱為台灣三大娛樂獎，分別專注表彰電影、電視以及音樂的優秀人才，然而目前台灣卻沒有為劇場以及表演藝術設置獎項，為此台北市文化局規畫在今年下半年設置「台北戲劇獎」，以台版「東尼獎」為目標，盼在該領域身發揮帶頭作用；北市文化局長蔡詩萍透露，預計今年下半年度開始評比，明年6月舉辦紅毯頒獎典禮。

過去身兼舞台劇演員的蔡詩萍回憶，劇場界人士很早有為舞台劇設置專門獎項做討論，包括吳念真、柯一正等戲劇權威都相關注，如今30年過去，吳念真之子吳定謙都已身居戲劇界一哥，舞台劇獎項至今卻仍未有設置。

他坦言文化部很想打造舞台劇獎項，但實務上很難做，因為每一場舞台劇都要現場評鑑，以全台灣的範圍來說實在是大工程，但可以比照目前劇場界最羨慕的紐約百老匯東尼獎，打造類似的台北戲劇獎，目前規畫將範圍定在台北的場館，並組織大的評審團到場審評，同時架設官網，將參賽的舞台劇資訊、現場拍攝影片都傳入彙整。

「戲劇界從來沒有一個屬於自己的獎，所以決定台北先發，先跳出來做馬前卒」，蔡詩萍指出，這是台北市文化局今年全力推動的大案子，同時也是台北市重要的文化工程，將來只要音樂劇、舞台劇在台北市演出，就有資格報名「台北戲劇獎」，今年開始展開籌備工作，明年6月則舉辦第一屆台北戲劇獎。

他說，雖然很難做、要花很多錢，「但劇場界的朋友聽到消息都非常開心」，明年6月劇場界朋友就可以走紅毯，並有機會在台上獲得表彰，也能像金馬、金鐘的獲獎人一樣激動的說「我得獎了」。

紙風車文教基金會董事長李遠受訪表示，劇場界過去不斷建議能有相關獎項，但沒做的原因是難以評審，但「台北戲劇獎」不僅能對繼續產業有幫助，也能讓民眾關注到許多戲劇。

台北市議員何孟樺直言樂見台北市開了第一槍，讓戲劇工作者終於能夠擁有一個屬於本土的戲劇獎項，但她提醒，文化局在籌辦戲劇獎前，應先與文化部、國家傳統藝術中心，以及相關領域從業人士積極溝通，並與民間合作籌辦，才能夠更公允、更多元，進而持續成為台灣戲劇獎項的領頭羊。

她指出，第一屆台北戲劇獎目前預計將耗資1300萬餘元，比台北文化獎、文學獎，甚至電影獎的頒發預算都還高出許多，恐將成為文化局耗資最大的獎項，文化局應審慎監督預算執行的必要性，並參考國外獎項執行案例，讓納稅錢花在刀口上，也能兼顧對本土戲劇的扶植。