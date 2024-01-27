大陸國產C919春運首秀執行10個航班承運1274名旅客

澎湃新聞27日報導，中國東方航空公司指出，春運第一天1月26日東航4架大陸國產C919客機全部投入春運，順利完成「首秀」，共執行京滬、滬蓉2條航線的10個春運航班，累計承運旅客1274名。1月27日是春運第二天，東航C919機隊繼續投入春運。 1月26日上午8點35分，東航C919客機首個春運航班順利啟航，機號為B-919E的C919客機執行MU9197航班，搭載111名旅客從上海虹橋國際機場起飛。在虹橋機場機坪，乘坐C919的春運旅客在「C919首度服務春運」、「國產大飛機帶您回家」紅布條下拍照留念，為首次在春運期間乘坐C919大飛機出行留下難忘的記憶。當班乘務長尹鈺說：「今年春運旅客人數預計比去年多，能服務保障旅客坐著中國人自己的大飛機回家過年，我們也感到非常開心和自豪。」在機艙口，尹鈺和航班乘務組向登機旅客送上新春祝福。 「1月26日是春運第一天，C919國產大飛機首度服務春運。我們乘坐C919，從上海到成都，從黃河路到寬窄巷子，從繁花之地到大熊貓家園，讓我們和C919開啟一段新春旅程。」伴隨著悠揚的客艙廣播聲，10點21分，第二班MU9189上海虹橋至成都天府的航班順利啟航，航班乘務組還為機上的老年旅客和小朋友們送上龍年「福」字和新春掛件，祝願長輩們在新的一年中身體健康、福氣滿滿，祝小朋友龍騰虎躍、茁壯成長。 當天下午執行的MU5137上海虹橋至北京大興的航班上，客座率近100％，乘務組迎接旅客登機。當天正值旅客王先生的生日，乘務組在C919專屬賀卡上寫下祝福「浩瀚中國夢，飛天探索無止境，國色染山河，歡迎您打卡C919國產大飛機。祝您生日快樂，萬事如意！」，並送上特調飲料「日出東方」和生日蛋糕，一起為王先生送上生日祝福。