慨捐2.5億助中山大學設醫學院 黃烱輝連任校友總會長

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巴巴事業董事長黃烱輝擔任第十屆國立中山大學校友總會理事長，捐贈2億元作為中山大學校務基金，2023年12月完成入帳，後續又加碼5,000萬元，27日晚間由中山大學校長鄭英耀見證下，連任第十一屆校友總會長。

巴巴事業董事長黃烱輝是中山大學EMBA第十四屆校友、管理學院傑出校友，曾任第五任高雄市中山大學校友會理事長、中華兩岸EMBA聯合會理事長、高雄市不動產開發商業同業公會理事長等。

黃烱輝擔任第十屆校友總會理事長期間，攜手全體理監事及秘書長張國慶，提供校友更多元的活動與服務外，還負責協助校務推展，支持母校不遺餘力，校友總會曾主辦校友總會聯合春酒，協辦四十週年校慶聯合餐會，締造空前的校友盛會。此外黃烱輝也號召校友捐助獎學金及校務發展基金，更以實際行動捐建仁武校區醫學教學大樓2億元等重大校務建設，鼎力支持母校。

中山大學也在眾多校友的幫忙下，展現各項亮麗成果，近期積極投入資源在醫學院系、半導體及國際金融學院，這些都是校務發展重要的里程碑，未來將培育更多優秀人才，貢獻更多科研成果造福社會。黃烱輝指出，未來要持續搭建起校友們與學校之間最具效率且重要的交流互動平台，增進與母校的互動交流，共同攜手續創美好，迎向未來邁向榮耀。