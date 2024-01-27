台灣創價學會展出轉型文化王行恭

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台灣創價學會文化尋根，建構台灣美術百年史，文化藝術系列展覽，於創價美術館台中館展出轉型、文化王行恭展，即日起至5月10日間。

台灣創價學會文化尋根 建構台灣美術百年史，創價文化藝術系列展覽，即日起至5月10日，於創價美術館台中館展出轉型、文化王行恭展。展出王行恭的文化海報、創作海報，及編輯設計等多樣性作品，期能讓民眾認識到王行恭身處台灣轉型的年代，以一位人文設計家之身分，為後輩設計師所建立的文人思維及風範。

設計名家王行恭，1947年生於瀋陽，1949年隨雙親來台，畢業於國立臺灣藝專美工科，1975年起，先後於西班牙、美國等地進修。返台後，他積極投入設計實務、文化活動，是台灣早期設計團體變形蟲設計協會、台北設計家聯誼會創始成員之一。

王行恭1983至1987年，任職於國立故宮博物院，從故宮文物月刊創刊號，就開始擔任美術編輯，並為國立歷史博物館、國立臺灣美術館所出版的雜誌擔任美術指導。對此，台灣設計界導師林磐聳表示，王行恭可謂是建構台灣文化機構的形象塑造者。1987年起，王行恭開始投入教育工作，曾於臺灣師範大學設計學系等多所大學任教，並擔任國內外重要設計展覽評審，尤其是台灣平面出版設計大獎金蝶獎，評審總召集人長達十數年。

台灣美術近百年的發展呈現多元豐富的面貌，為了探索這段歷史軌跡，台灣創價學會自2003年起，以文化尋根．建構台灣美術百年史為策展主軸，舉辦創價文化藝術系列展覽，引領民眾透過藝術賞析，更加認識台灣的歷史，每年超過20萬人次參觀。創價也以行動美術館的方式，前往各地中小學校園進行推廣，為培養學子的美術涵養做出貢獻。

台灣創價學會致力於文化、教育及和平活動，以創造生命最高價值，促進人類的友好與和平，是一個人本主義團體。迄今2度獲頒宗教公益深耕獎（原行政院獎）、連續23度獲內政部頒發全國性社會團體公益貢獻獎（原社會優良團體獎），8度獲教育部頒發推展社會教育有功團體獎、2019年獲頒社會教育貢獻獎」，2017及2021年2度獲頒藝術教育貢獻獎，以及6度獲文化部頒發文馨獎之肯定。網址http://www.twsgi.org.tw。