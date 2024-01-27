富易達公益盃羽球賽今登場 86支隊伍競逐高額獎金

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由富易達保險經紀人公司主辦的「富易達第二屆公益盃羽毛球賽-羽你同在」活動，今（27）日在中興大學體育館2樓登場，今年共計吸引86支隊伍熱情參賽，競逐總市值達50萬元的獎金與獎品！

富易達公益盃羽球賽今年報名競賽組別分為社會組： 35歲以下共40隊、36-48歲共16隊、49歲以上共11隊，以及企業組共19隊，總計達到86隊，選手們今日在現場相互較勁，相當熱血！本次比賽獎品、獎金總市值高達50萬元，吸引眾多選手躍躍欲試！

富易達常年投入公益且熱心不落人後，這次也將羽球賽的報名費，全數捐贈給兩個公益團體，分別為財團法人基督教芥菜種會、社團法人扶弱成長協會，各10萬元。

富易達保經董事長張志成表示，希望藉由這次羽球賽活動，邀約更多異業一同結盟，啟發更多的人來參與，貢獻自己的力量並發揮社會責任，期盼能夠做到盡善盡美。

經過一日激戰佳績出爐，社會組35歲以下由「向日葵小班」隊伍拿下第一名；社會組36-48歲同樣由「向日葵小班 」隊伍奪冠；社會組49歲以上由「芳菲斯美學」隊伍奪得第一名；企業組則由 「秀出你的欣2.0」隊伍奪得第一名，選手們紛紛開心相約「明年再戰 ！」

張志成表示，本次賽事特別感謝保誠、全球、台新、元大、安達、富邦等保險業者、567保險經代聯盟、YONEX優乃克等協辦單位，以及贊助單位安達、友邦、第一金、遠雄等壽險業者，加上響應單位台灣人壽、新光人壽、新安東京產物等單位的相挺，凸顯保險產業對羽球運動的支持與關注！