美中釋利多、紅海危機…油價創逾4個月最大周線漲幅

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美國經濟報喜與中國釋出政策利多，再加上紅海砲火不斷，帶動國際油價持續走高，美國指標西德州期油26日站上每桶78美元，全周勁升逾6％，創下4個多月來最大周線漲幅。

美國西德州3月期油26日收高0.84％，報每桶78.01美元，周線躥升6.27％，創下去年9月1日以來最大周線升幅。布蘭特3月期油大漲1.36％，報每桶83.55美元，全周勁揚6.35％，寫下去年10月13日以來最佳周線表現。

美國去年第四季國內生產毛額（GDP）初值季增年率達3.3％，遠遠優於市場預期的擴張2％，且大陸宣布2月初起調降銀行存款準備率，以提振經濟成長。全球兩大經濟體傳出利多消息，可望刺激石油需求。

投顧公司Tortoise投資組合經理人薩默爾（Robert Thummel）指出，全球兩大石油消費國今年的石油需求預料強勁。

在此同時，紅海危機持續升溫。大宗商品貿易巨擘托克（Trafigura）旗下油輪馬林‧魯安達號（Marlin Luanda）26日行經亞丁灣時，遭葉門叛軍組織「青年運動」的飛彈擊中，造成貨艙起火。

托克表示持續與該油輪保持連繫，並密切注意情勢，位在紅海地區的聯軍已前往協助。有伊朗在背後撐腰的青年運動發言人證實，事件為該組織所為。

截至目前，中東緊張情勢尚未造成油價急速衝高，因為紅海危機並未造成石油供給嚴重中斷，但分析師示警，若美國與伊朗衝突加劇，恐讓油價大幅躥揚。

在市場預測美中石油需求攀升之際，美國原油供給受到冬季風暴侵襲而下滑。根據美國能源資訊局（EIA）資料，截至26日止的當周，原油庫存減少920萬桶，主因是原油生產每日減少100萬桶。

此外，消息人士透露，產油國聯盟OPEC＋無意在2月1日的集會調整減產政策。目前OPEC＋每日減產220萬桶至少持續至第一季。