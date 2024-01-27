台中天津年貨大街今熱鬧開幕 吸引大批採購人潮湧入

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎接即將到來的農曆春節假期，為了搶攻年節購物商機，由天津路服飾商圈管委會舉辦的「龍騰天津年貨大街」，今（27）日下午3點熱鬧開幕，不僅吸引了大批的逛街人潮湧入天津商圈，也為攤商與服飾店家帶來了商機與錢潮！

天津路服飾商圈管委會主委吳永芳開心地表示，前一天（1／26）試賣日，就已經吸引了上萬人潮前來參觀採購，讓天津路出現了難得的擁擠人潮，顯示天津年貨大街多年來受到民眾的肯定與喜愛。

27日下午的天津年貨大街開幕活動，由台中晟德館的五人鼓陣，為開幕帶來了龍騰興隆、財源廣進的好兆頭，包括台中市政府經發局官員、新科立委黃健豪，以及議員陳政顯、陳文政、陳俞融等共襄盛舉，共同祝福台中市民。

今日開幕慶重頭戲，就是發售限量福袋100個，早已吸引了排隊人龍，最後，由住在彰化和美的李先生幸運獲得限量福袋，喜獲一支iPhone手機，引來眾人的羨慕與祝福，為天津年貨大街開幕慶增添一份喜氣。

今年的天津年貨大街匯聚了200多攤年節伴手禮、各地特色小吃美食和300多家服飾店家，提供各種特價優惠；封街路段自中清路至梅川西街間的天津路二段，打造了一場豐富多彩、充滿歡樂氛圍的購物饗宴。

吳永芳表示，這場活動不只為了回饋大台中市民對天津商圈的支持，也期望吸引更多外縣市的遊客前來體驗，讓天津商圈成為一個讓人流連忘返的歡樂購物天堂，展現數位服務的天津魅力。

吳永芳強調，無論民眾是住在台中、還是遠道而來的遊客，都歡迎到天津年貨大街逛街，共同享受這場購物盛宴，讓2024年的開始充滿美好與歡笑！