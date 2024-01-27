健身工廠插旗菊島創造就業機會 鼓勵澎湖子弟回鄉打拚

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國內最大連鎖知名健身品牌健身工廠，亦為上市健身房類股-柏文健康事業（8462），2024年開春即報喜，今（27）日於福朋喜來登舉辦徵才活動，並宣布馬公廠將於2月21日預售，3月30日盛大開幕。澎湖縣長陳光復蒞臨表示:「感謝健身工廠選擇澎湖作為海外首間廠館，幫助澎湖子弟返鄉打拚，創造在地就業機會！」澎湖縣政府招商成績亮眼，成功吸引上市企業進駐，今日隨即展開徵才活動。

柏文健康事業總經理林洵賢指出，透過異業結盟將餅做大，創造雙贏共好局面，幫助品牌在社群間建立好形象，更在帶來多面向的行銷效益。健身工廠採用新策略、新概念店進入社區，成為居民們複合式生活重心。

澎湖馬公廠位於最熱鬧繁華市中心，占地400坪，一樓為全聯，期盼健身工廠將成為馬公居民生活中心亦是重心，「來我們家運動，結束後去全聯買菜，這是一個走入社區的概念店，對於馬公廠，我們非常看好！」林洵賢說道。

應徵健體顧問陳思琳非常開心可以回家工作:「進入職場浮浮沉沉很多年，正巧看到健身工廠求職廣告，想到愛健身的自己，如果進入健身工廠將自身興趣結合，希望可以順利通過考核。」另一位同樣面試教練的王毓翔說，大學時在健身工廠海寶廠當巡廠教練兩年，畢業後從事其他工作，卻念念不忘在健身工廠時所帶來的成就感，因此，希望可以重回健身工廠懷抱。

澎湖有多美？四季的澎湖有著不同面貌，艷陽下澎湖美得閃閃發光，但是北方冷風之狂，凜冽東北季風讓澎湖有「冬天打狗不出門」俗諺，健身工廠試圖打破東北季風的緊箍咒，讓在地鄉親無論北風或是豔陽天都可享用優質運動場所。

廠館內功能性心肺器材、單機設備、重訓一應俱全，除了有健身界龍頭 Life Fitness外，還有專為女性會員引進美的美國品牌Reallder以及Precor、Gymleco、Matrix，皆在德國最大健身器材FIBO展時大放異彩。針對女性臀腿訓練而設計的知名品牌Booty Builde亦積極引進。馬公廠地址：澎湖縣馬公市中華路46號3樓。