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王毅會晤蘇利文 要求落實不支持台獨承諾 支持中國和平統一

  • 中時即時 李文輝
王毅會晤美國總統國家安全顧問理蘇利文重申一個中國原則反台獨和平統一。（大陸外交部）
王毅會晤美國總統國家安全顧問理蘇利文重申一個中國原則反台獨和平統一。（大陸外交部）

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大陸央視新聞27日報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間1月26日至27日，在泰國曼谷與美國總統國家安全顧問蘇利文舉行新一輪會晤。雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通。王毅重申中美關係的最大挑戰是台獨。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

王毅說，今年是中美建交45周年。雙方應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是凸出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

王毅強調，台灣問題是中國內政，台灣選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。台海和平穩定的最大風險是台獨，中美關係的最大挑戰也是台獨。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

王毅指出，各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能藉此遏制打壓他國的發展。雙方同意就國家安全和經濟活動之間的邊界進行進一步討論。

雙方同意共同落實「舊金山願景」：兩國元首將保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；繼續就中美關係指導原則開展討論；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行中美人工智慧政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。

雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。

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