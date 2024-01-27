月津港燈節開幕啟燈 黃偉哲：沒有來看就不知道有多美

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有「台灣最美水岸藝術燈節」之美譽的鹽水月津港燈節，27日晚間開幕，即使頂著低溫，遊客仍熱情不減前往觀賞，拿著相機和手機捕捉美麗的光影瞬間，許多青年朋友在作品前擺pose拍網美照；市長黃偉哲親自出席宣傳，他驕傲地說，水上燈景美不勝收，如果沒有親身體會，就不知道有多美。

今年月津港燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，一共規畫藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區及大眾廟鹽水車站光環境等5大展區，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能，展出總計66件作品。

月津港燈節今晚開幕，現場打造水上劇場，以燈籠、絹扇、火舞、官將首演出，演出內容以萬家燈火、月光舞影、流金歲月與四方眾神等不同主題，接著由人氣歌手魏嘉瑩、孫盛希演唱多首膾炙人口的歌曲，讓觀眾聽得如癡如醉。

除了開幕演出外，新創燈區今年的亮點作品《聲鏡》，由裝置藝術團隊404 N.F、聲音科技藝術家張欣語攜手合作，也在現場進行燈光動態影像、即時聲音藝術的表演活動。

黃偉哲說，月津港燈節以其藝術性享譽全台，今年展期到3月3日，共37天，完美銜接台灣燈會，新舊交融並沒有違和感，歡迎全國民眾前來共襄盛舉，歡度農曆新年、情人節、元宵節等各大佳節，迎接嶄新的一年。