福添福基金會「助你幸福」餐會千人圍爐 發紅包助學台大生

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嘉義市福添福社會福利基金會因疫情3年未辦餐會，今晚在輔仁中學辦「助你幸福」圍爐餐會，席開90桌宴請雲嘉地區近千名弱勢，基金會董事長陳素月、市長黃敏惠、議長陳姿妏頒發福添福助學紅包給台大、政大生，還有精彩節目，場面熱鬧溫馨。

餐會現場布置得喜氣洋洋，有迎接新春氣氛，舞龍舞獅表演氣勢磅礡，揭開序幕，有魔術表演、科目三舞蹈、摸彩，黃敏惠、陳姿妏抽出幸運兒獲得基金會禮券，還有市長加碼獎腳踏車、議長加碼獎紅包，全場嗨翻。

現場有5組扶助戶代表上台，接受致贈紅包及福袋伴手禮，其中之一劉姓學生不畏逆境，積極好學，目前就讀台大學醫學系，繁重的學業中，仍時常回家陪伴罹癌的母親，照顧健康欠佳的父親，孝心感人。

許姓同學的父親早已過世，許母含辛茹苦拉拔一對兒女長大，兩兄妹品學兼優，哥哥念國立政治大學，許同學去年考取國立台大中文系。

陳素月致詞表示，基金會10多年來，透過專業社工扶助、陪伴有困難的家庭，就是不希望貧窮阻斷孩子學習發展及奮發向上的機會，要鼓舞孩子勇敢定下目標，朝夢想努力不懈前進，翻轉人生。

黃敏惠表示，福添福助弱扶傾從創辦人陳盈助、董事長陳素月以個人之力行善，到成立基金會做公益至今已逾15年，只要有困難、有需要，就有福添福送暖，疫情期間也沒有中斷，這就是福添福的愛，一直「助」大家幸福。

陳姿妏致詞表示，福添福秉持「在別人的需要裡看見我們的責任」的精神，去幫助弱勢已逾15年，且幫助的個案逐年增加，擴及雲林、南投，持續讓愛傳承、延伸下去，是社會一股溫暖力量。