農村男青年婚戀難 大陸多地推「紅娘獎」幫找對象

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廣東、陝西、河南等部分地區陸續推出「紅娘獎」，試圖疏解農村男青年婚戀難題。大陸極目新聞27日評論指出，紅娘再厲害，也還需有情人雙向奔赴。治本之道，還在幫助「結婚難」的青年改善經濟條件、提升自我價值，增強婚戀中的自信心和上進心。

澎湃新聞27日報導，廣東河源市龍川縣鐵場鎮鐵東村村委會，對給該村男性未婚青年介紹配偶並最終登記結婚的紅娘，給予600元（人民幣，下同，約合新台幣2640元）介紹費獎勵；廣東茂名市電白區旦場鎮青福村給出的獎勵金額則是1000元，而河南焦作市武陟縣小董鄉喬莊村村委會擬每年拿出2萬元獎勵給大齡男青年的婚姻牽線人。

澎湃新聞報導，在各地早前實踐中，陝西省寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊明確：2024年1月1日起，凡給該村男性未婚青年介紹配偶並最終結婚的紅娘，村委會給予1000元介紹費獎勵。

大陸紅星新聞報導，該村村幹部表示稱，該村有270戶左右的人家，未結婚的男青年就有40多人，從25歲到40歲都有，「以前農村有媒婆給說媒，現在也沒人管這個閒事了，現在年輕人談對象家裡父母也做不了主，幫不上忙，（想這個辦法）就是想讓民間的紅娘給村裡的大齡男青年介紹對象，介紹多了肯定就能有成的了。」

在陝西省安康市，嵐皋縣委人才辦、縣婦聯牽頭成立了愛滿嵐皋婚戀服務公益中心，採取免費會員制，以嵐皋縣農村單身青年資訊庫人員為主要服務對象，旨在切實滿足全縣廣大農村單身青年婚戀交友需求，推進該縣婚戀交友事業走上科學化、高效化、規範化軌道。

到了2023年11月，愛滿嵐皋紅娘志願服務隊開展相親活動14場次，參與人數達200人，有意願相處的32對，35歲以上大齡青年結婚4對。服務隊中的紅娘胡義珍表示，「縣上給我發了紅娘證這算是官方認證，加上我自己也喜歡拍抖音、發抖音，把這個證拍到抖音上也算亮出了我的身分，讓大家知道，我胡義珍就是幹這個活兒的人，大家也都在底下評論說找不到媳婦兒了就來找妳。」

極目新聞評論指出，鄉村男青年婚戀難的問題，表面上看是男女情感的問題，實際上是複雜的社會問題。根據各地的調查和研判，除了青年男女缺乏彼此相識管道之外，更多問題來源於農村青壯年男性自身，存在收入低、技能少、性格木訥或暴躁、對婚姻家庭認識不足等各種問題。

評論指出，婚姻愛情的事，從來都是求人不如求己。設立「紅娘獎」，作為打破農村男青年的婚戀困局的舉措之一，當然是可以嘗試的，但絕不是治本之策。根本而言，還是幫助這些結婚難的男青年們學技能，勤奮鬥，謀發展，改善經濟條件，提升自我價值，增強他們在婚戀中的自信心和上進心，幫助他們去樹立正確健康的婚戀觀，這樣才能真正鼓勵他們主動去追求幸福，也追求更美好的生活。