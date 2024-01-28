店中店、單獨創業、連鎖加盟和共享廚房 外送創業的4種方法

在外送創業中，也出現了大批的連鎖企業，其特點在於提供只要聽到品牌就會聯想到口味的宣傳與菜單，在沒有經驗或對手藝沒信心的時候，第一次嘗試自營業的新手創業者往往會選擇加盟連鎖店，由於有接受系統性的教育，並以半加工型態的食材進行烹煮，口味也從而獲得保障；相反地，如果長期在餐飲業工作，或者對自己的手藝有自信，往往會選擇能夠獨自掌控一切的「單獨創業」。

就在幾年前，除了炸雞和披薩業以外，大部分企業都是以個別商號的形式在經營，如果現在還擁有個人店面的話，我會建議在既有店面的基礎上外加一個外送部門的「店中店」（shop in shop）模式，你可以替手上經營的餐飲店新增一套菜單，或是讓完全不同類別的業者進駐，意即由兩個業者來共同經營一個地方，另外就算不做「連鎖加盟」，透過「共享廚房」系統也可以創業。

關於共享廚房，我們會在後面再做一次整理，不過現在的實際情況來說，供給反而超過了需求，有很多企業都找不到進駐的創業者，即使是最初因為所需資本較少的優點而產生興趣，想要了解共享廚房創業的人，大多也都將目光轉向連鎖加盟創業或個人創業。

接下來，讓我們具體了解一下店中店、單獨創業、連鎖加盟和共享廚房這4種形態的外送創業。

店中店

顧名思義就是「在店面裡的店面」。在做生意的過程中，為了創造更多的利潤，需要做出兩大努力，那就是盡量賣得越多越好，並且減少目前的固定支出。然而租金、人事費用、水電費等固定成本，往往有很難再往下壓低的極限值，所以只能從銷售方面下手，而其中一種方法，就是增加新的品項。

事實上，店中店的概念在外送市場像現在這麼熱絡以前就已經存在了，在外送平台出現之前，大家會分別查看多張傳單，點冷麵、血腸、雞爪、辣燉 魚等各式各樣的食物，不過即使點的是不同餐點，常常也是由同一家店出餐外送，在店面裡設有多台電話，按餐點種類來接訂單電話。當前的情況也大同小異，隨著店中店設備的需求劇增，自然而然地冒出了很多專門經營店中店的業者。透過這樣的業者提供產品，不需要對既有的廚房進行再投資，就能最大化活用目前手上的資源，只要在外送平台上註冊品項，就可以增加營業額。

店中店業者的初期進駐費（加盟費、教育費等）平均落在100 ∼ 300萬韓元左右，比業界的平均價格還要便宜，甚至有很多業者不需要繳納額外的進駐費用，只有提供產品， 所以擁有幾乎不需要初期費用的優勢。但是在為店中店新增產品的時候，有幾點事項一定要注意。首先，我們要檢視是否適合目前經營中的店面，有沒有辦法只用既有的爐台來烹調，是否需要油鍋，確保與現有菜單的烹調動線不會產生不協調的情況，利用這些標準來謹慎選擇產品。

其次是檢視人事費用，儘可能不要增加人手的情況。正如我前面所說的，店中店的經營宗旨是拉高「淨利潤」，因此我們要將固定成本的上升維持在最低限度，如果你目前有在經營店面，正在考慮採用店中店的話，可以先試著和員工溝通看看，雖然並非全部的人都是這樣，但是大部分的員工都不喜歡變化，也不喜歡因為營業額上升變得太忙、工作變得太多，所以在新增店中店的產品時，或許會有員工表示不滿，對於這一點，我們最好提前做好準備。

單獨創業

顧名思義，就是一個人進行所有的創業準備。通常是在共享廚房累積經驗後，帶著一定程度的自信獨立出來創業，或者具備一定的商業經驗，對於烹調食物或準備開業等店鋪經營方面沒有太大的問題，所以出來創業。不需要仰賴加盟連鎖，憑藉一己之力就足以穩定經營的人，就屬於這一種。

通常我們叫做「生意人」的那種，擁有屬於自己獨門技巧的人，或者獨立傾向較強、比起和連鎖店合作所帶來的加乘作用，更想要自己實現各種想法的人，單獨創業會比較有優勢。以共享廚房的情況來說，即使開店生意做得很好，大部分也不會獲得權利金的保障。但如果是獨立店面的話，既能夠根據經營成果獲得權利金的充分保障，也可以節省加盟連鎖店所需的加盟費、教育費等初期的開店成本。

然而，即使有長期經營餐飲業的經驗，如果是第一次在外送領域單獨創業，可能會不太熟悉整體的外送系統，比方說外送APP平台的管理、外送型商家的經營系統、對於顧客評論的管理、針對外送的行銷方法等。如果你對於這些部分感到有點困難，我就不會強力推薦你做外送產業。

連鎖加盟

如今可謂外送連鎖店的春秋戰國時代，在新冠疫情爆發以後，我們社會上保持距離的形態已經生活化，現在大家都習慣保持距離，也產生出人與人之間更加疏離的現象，專家預測這種趨勢在今後將會更加嚴重，因此甚至已出現在10坪左右的狹窄店面中，僅僅靠著外送銷售就創下1億韓元以上營業額的薄利多銷型外送連鎖店，還有些單人運作的連鎖店只請鐘點工讀生，就創下單月超過3，000萬韓元的營業額和1，000萬韓元以上的淨收益。

連鎖店在全國任何一個店面，無論是系統還是口味，抑或是整體的包裝設計、行銷廣告，都有在不斷升級與宣傳，因此可以預期未來相較於一般獨立經營的普通店家和以店中店模式經營的店面，在競爭力上將逐漸出現差異。外送連鎖店已經出現超過好幾百家，開設加盟店的競爭也相當激烈，目前「外送創業」這個關鍵字在NAVER（註）廣告上每一次的點擊費用已經漲到了15，000 ∼ 20，000韓元，仍然有150多家業者正在展開關鍵字的流量曝光競爭。

註：在韓國使用率最高，也最為普及的入口網站，相當於台灣常用的Google或Yahoo奇摩。

外送專賣連鎖店的平均加盟費大約落在300 ∼ 700萬韓元，教育費為100 ∼ 200萬韓元左右。雖然是連鎖店，但是與實體創業不同，由於外送產業的特性，不需要太在意室內裝潢和外觀，所以通常都會讓加盟主自行處理室內裝潢施工和廚房用具與設備的採購，室內裝潢的監督管理費用平均為200萬韓元左右，之所以會這麼低，也是出於同樣的原因。

因此我會推薦連鎖店創業給餐飲歷練較少的新手，以及雖然已經是經驗豐富的老手，但還是想要透過合作獲得加乘作用的人。

共享廚房

指的是在一定時間內共享一個廚房，抑或是幾個使用者同時共用大型廚房的模式，持有廚房進行出租事業的也是共享廚房，以大型廚房培養F&B創業者的系統也可以視為共享廚房，韓國國內已經出現了「Kitchen Valley」、「幽靈廚房」（Ghost Kitchen）、「WECOOK」等多家新生企業。

共享廚房的優點是可以節省一定程度的裝潢施工成本，也能夠使用一部分的廚房設備，初期的投資成本相對上會比閒置店面還要低廉，只要有內用區域，就可以快速開始營業。雖然與現有的美食廣場形態相似，但共享廚房的優點就在於提供了最低限度的廚房設備，也能夠更有效地支援外送銷售系統。

共享廚房是適合有經驗的人測試新菜單或新品牌的創業方式，由於初期投資費用較低，所以月租和管理費等固定成本會比較高。另外，雖然有準備廚房用具和設備，然而若根據想要販售的菜單種類，常常會需要重新布置廚房或進行添購，再加上因為不是獨立店家，所以在未來結束營業或搬遷的時候，很難獲得設施和營業權利的保障，這些都是共享廚房的缺點。