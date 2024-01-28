12坪外送咖啡店 創造1億5千萬韓元營業額

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最近有訂過外送咖啡的人，應該都有實際訂過或至少看過「鳳鳴洞我的咖啡」。靠著1公升瓶裝咖啡在全韓國開了130幾家加盟店的「鳳鳴洞我的咖啡」，打出「超大杯超好喝」的口號，以高CP值的店家定位在韓國的年輕族群中掀起熱潮。

金智宇創辦人在中餐廳工作時，突發奇想到：「為什麼炸醬麵可以外送，咖啡卻不能外送呢？」接著就與妻子一起在月租40萬韓元的C級商圈開了現在的「鳳鳴洞我的咖啡」總店。雖然起初並不順利，但是透過持續開發菜單，以及為目標客群量身定做的行銷手法，在12坪店面創造出1億5千萬韓元的營業額，成為全韓國坪效第一的咖啡專賣店。

總店獲得巨大成功後，就開始陸續開設分店，就連朋友、親戚也加入其中，結果不知不覺間分店數量就增加到130多家。雖然創業成本遠不及超過一億韓元的平價咖啡連鎖店的一半，但是營業額卻保持在全韓國咖啡連鎖店坪效的前段班。

「鳳鳴洞我的咖啡」不只販賣咖啡飲料，還銷售各式各樣的甜點，例如塗滿鮮奶油的格子鬆餅、韓國糖餅、奶油雞蛋糕、比專賣店還好吃的辣炒年糕、烤吐司，除了提供飲料，更滿足了MZ世代（註）想要一次解決一頓飯的喜好。

註：泛指出生於1980年代到2000年代初期的人，特點是善於操作網際網路、行動裝置與社群媒體，因此又被稱為「數位原住民」。

「鳳鳴洞我的咖啡」平台現狀

最近訂單數34000+

總評論數50，000則

截至2023年3月為止的按讚數為8，832個

他們不僅創下了全韓國咖啡外送專賣連鎖店的最高數字，現在也還在持續刷新紀錄。對於外送創業感興趣的人來說，有許多值得參考學習的地方。

「鳳鳴洞我的咖啡」代表菜單

1公升瓶裝美式咖啡

1公升瓶裝招牌桃子奶昔



（咖哩香）招牌辣炒年糕





美式蘋果鮮奶油格子鬆餅







招牌雞蛋糕









咖央火腿起士吐司











無骨炸雞爪

創業時選擇「鳳鳴洞我的咖啡」的優點

創業成本比其他平價咖啡連鎖店還低。

由於不受商圈限制，所以也能節省店舖成本。