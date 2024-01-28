通膨壓力減退 英國央行最快今年中降息

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英國央行（BoE）2月1日（周四）將召開今年首場政策會議，預料不會有降息動作，但基於通膨壓力減退，央行官員偏鷹的政策立場可能鬆動。市場預期BoE最快5月調降利率，今年料降息4次。

《路透》調查顯示，受調經濟學家認為英央2月例會不會降息，但大多數受訪者預期今年中之前將降息一次。市場投資人押注英央最快5月調降英國基準利率（BankRate），直至年底前再降3次，將利率水位由目前的5.25％拉低到4.25％。

匯豐控股經濟學家在致客戶報告提到，上述預期若要實現，BoE在2月例會至少必須對降息持開放態度。匯豐指出，英央貨幣政策委員會（MPC）9位成員本周集會時，預料無人贊成升息，甚至有人表態支持降息，這將是2021年9月來首見。

MPC以往強調的通膨壓力加劇須提高借貸成本，或許也會從本周政策聲明撤除，同時淡化「利率保持限制性時間可能得延長」的論點。

BoE在本周例會可能提高未來2年和3年通膨預估，藉此傳達投資人的降息預期操之過急的訊息。

還有其他因素或許讓BoE對降低借貸成本趨於謹慎。像是英國停滯的經濟近來露出回溫曙光，家用能源費率4月下調，房屋貸款成本也降，民眾將更有餘裕支出。

更何況英國今年要舉行國會大選，財長杭特已預告，3月6日提出的預算案包含減稅措施。

德意志銀行首席英國經濟學家拉賈（SanjayRaja）表示，往後幾個月，BoE或將找一連串理由，給自己今年第二季起降息的信心，包括失業率上揚、達成的薪資協議偏低。