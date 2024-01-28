民間投資雖差 Q4經濟成長仍有機會保5

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主計總處將在31日公布去（112）年第四季GDP概估，雖然消費、出口成長符合預期，惟民間投資表現不佳，第四季經濟成長率很難比原預測5.22％好，但還是有機會保5。

依數據發布程序，各季GDP先有預測，於當季結束後一個月內編算「概估統計」，兩個月內編算「初步統計」，去年第四季GDP預測數在11月發布，概估統計於今年1月底公布，初步統計於2月公布。

主計總處官員表示，目前正在進行第四季的GDP概估，在出口方面，第四季出口比預測數多5億美元，但進口卻比預測少了近40億美元，進口比預期差很多，這說明出口情況回穩，但民間投資卻很不好。

何以進口衰退是代表民間投資不好？主計總處官員指出，這是因為廠商投資設廠所需的機器設備，很大一部分是自國外進口，去年第四季進口年減11％，其中資本設備進口更年減28％，反映的正是民間投資很不好，至於不好到什麼程度？主計總處正在估算中。

影響GDP除了出口、投資，還有民間消費，主計總處官員表示，從近期零售、餐飲的營收看來，第四季民間消費大致符合預期，疫後復甦的消費動能仍是帶動成長的關鍵動能。

主計總處官員表示，從目前已公布的資料研判，由於民間投資比預期差，去年第四季經濟成長，很難比原預測5.22％來得好，但應該仍有機會保五，也就是達到5.0％仍有可能。

我國去年前三季的經濟成長率為-3.49％、1.41％、2.32％，第四季預測5.22％，第四季較高，是因為上年同期出現經濟負成長，在基數偏低的情況下，年增率自然較高。如果第四季概估沒有比預測差很多，則去年全年經濟成長率應該和預測值1.42％相去不遠。