外銀分析2024市場展望 多元投資因應多變市場

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多家外商銀行近期發布對今年市場的展望，預期今年通膨放緩，貨幣政策將發生鴿派轉變，美國聯準會可望在第二、三季啟動降息週期，上半年美國、日本、南韓等主要市場股票基準指數將有機會重回歷史高點。

下半年美元相對走弱，但可帶動成熟市場投資等級企業債及政府債、新興市場債券價格上揚，若要因應地緣政治風險則可考慮以黃金避險，以多元投資組合因應多變的市場。

法國巴黎銀行財富管理指出，全球經濟方面，目前高利率尚未完全反映在經濟成長和通膨上，各國央行在確信通膨下降之前不會輕易降低利率，預期美國在第二季啟動降息，而全球化轉向國家利益的趨勢將持續下去，可能進一步引發原材料和商品短缺的問題，推動製造業生產的回流，以穩固供應鏈，特別是半導體相關產業的回溫；在投資方面，投資人應將目光投向七大科技股以外的領域，藉此得以從生成式AI趨勢中受益，多元化投資組合凸顯不僅包括股票和債券，也可納入另類投資如貴金屬和對沖基金等分散風險。

滙豐銀行表示，美國經濟似乎正在邁向軟著陸，降低了全球經濟衰退的風險，預期今年全球經濟增長達2.3％，下半年經濟增長加速，因通膨降溫將推動消費，美國預期於第三季降息支撐投資並提高企業利潤；股市方面看好優質大企業，其中以美股擁有穩健的基本面應能為科技、工業、非必需消費品與醫療保健產業等企業帶來良好的營利並同步看好印度、印尼及南韓等亞洲地區的股市；債券方面以成熟市場中長期公債更具吸引力。

星展集團認為，今年全球電子業包括半導體的經濟循環週期呈現向上趨勢，將使亞洲經濟開始恢復正成長，包含台灣、日本、南韓在內都會受益於此，在年中聯準會降息後，美元相對走弱，投資等級企業債、政府債及新興市場債券價格將會走升，但由於地緣政治風險為市場增添不確定性因素，黃金仍為良好的避險工具。