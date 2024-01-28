16檔法人挺 搶封關紅包

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16檔封關衝刺

台股距兔年封關只剩六個交易日、指數又站上萬八的近期高點，市場近關情怯，觀望氛圍濃厚。投資專家表示，封關之前仍有衝刺紅包行情可以期待，建議投資人可選擇成交量逆勢放大、周漲幅強過大盤，且KD技術指標尚未過熱的「封關衝刺股」，計有友達、智擎等16檔，搶在兔年尾聲賺一筆。

根據統計，當市場買盤逐漸縮手，等待農曆春節來臨之際，仍有不少個股表現突出，法人上周逆勢買超1,267～50,226張，成交量增幅為1.24％～1,097.19％，個股股價單周上漲1.91％～10.15％不等，勝過大盤1.77％，且滿足KD技術指標向上、但數值小於70並未買超過熱等條件，共計有友達、彩晶、榮運、中釉、智擎、訊舟、邁達特、士電、立積、上曜、華通、森崴能源、燿華、百一、亞光、巨大等16檔。

進一步從產業分類上觀察，這16檔個股以電子族群為主，其中光電產業占3檔，通信網路、電子零組件各2檔。

萬寶投顧董事長朱成志指出，面板產業為近期內外資布局的題材股，本周三（31日）友達將召開法說會，市場關注面板今年的全年供需預測、對舊世代生產線調整計畫，以及BHTC併購案進度等，電視面板價格有望提前在今年第一季反彈，IT面板價格走勢仍相對保守。友達、彩晶2檔指標股，法人上周大量囤貨，對友達周買超更超過5萬張，累計近三個月來已經買超24.9萬張，明顯看好面板春燕來臨。

台新投顧副總經理黃文清表示，新劑型新藥為台灣新藥公司重點發展的領域，只要選對標的，所需資源較傳統新藥少很多、市場規模也不差。觀察全球狀況，傳統新藥開發到上市至少需要十年時間，耗資數億甚至十幾億美金，但成功率平均不到5％；然而新劑型新藥開發所需資金和時間，較新藥開發低上許多，平均開發時間為3～6年，成功機率約有70％以上。

例如智擎的胰腺癌藥「安能得」在國際市場銷售多年，但僅限於二線市場，由於安能得胰腺癌一線治療臨床試驗達顯著意義，已授權夥伴申請送件美國胰臟癌一線用藥，預期第二季順利取得藥證，市場規模將擴張為原本二線市場的1.5～2倍，公司來自歐亞市場的分潤也同步增溫，帶動智擎近來股價表現搶眼。（相關新聞見A3）