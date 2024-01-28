道瓊創新高 美股備戰超級財報周

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美股超級財報周公布業績指標企業

美股三大指數上周五漲跌互見，最受矚目的是道瓊工業指數力收小紅，並再創歷史新高。本周進入美股超級財報周，包括蘋果、超微、高通、Meta、微軟等重量級大廠將接力發布業績，投資人緊盯財報與財測數據，牽動美股後市走向。

標指上周五小跌0.07％，那指下跌0.36％，日線連6紅漲勢止步，道瓊逆勢收高小漲60.30點或0.16％，來到38,109.43點歷史新高。

3大指數周線則均收紅，漲幅介於0.7至1.1％。今年來美股氣勢如虹，標普與道瓊迭創歷史新高，3大指數較疫情低點已飆逾100％。

美股上周上漲主要來自於經濟指標的推升，Spouting Rock資產管理公司首席策略師威廉斯（Rhys Williams）表示，「包括GDP與PCE等本周重要經濟數據都傳來好消息，這對於市場來說可謂吃下定心丸，顯示經濟邁向軟著陸。」

美股本周進入超級財報周，包括蘋果、超微、高通、Meta、微軟、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜等多家科技大廠將公布業績，投資人緊盯科技股財報與財測數據。

上周特斯拉公布業績不如預期，股價跳水逾10％，晶片巨頭英特爾因財測開低上周五股價崩跌近12％，盤後續挫超過6％。

本周聯準會（Fed）將公布最新決策，市場一面倒預期按兵不動，關注焦點是會後聲明與主席鮑爾對何時可能降息的相關評論，目前3月降息可能性已跌破50％。

此外，周五將公布1月份官方就業報告，預估非農業就人口成長將達18萬，低於12月的21.6萬，失業率也會從3.7％微升至3.8％。若就業成長趨緩，或是失業率比預期為高，3月降息的機率就會增加。

（相關新聞見A4）