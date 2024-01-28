聯發科下周法說 聚焦AI終端應用

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2023年是手機產業表現沉潛的一年，面臨出貨寒冬，但下半年開始出現轉機，陸系手機在華為與摺疊機題材帶旺下，逐漸進入上行循環，緊接著，今年AI概念加速滲透終端應用，包括AI手機、AI PC、甚至AI PIN等陸續問世，將帶來更多關注焦點。而與上述產業發展高度相關的聯發科，將在年底31日舉行法說會，這場由執行長蔡力行主持的2024年首場對外法說釋放的訊息，市場寄予期望。

有別於去年2月舉行的法說，聯發科本年度提早於元月底進行。法人認為，除了農曆春節因素之外，聯發科管理層似樂於提早對外分享今年展望，很可能已嗅到產業復甦的味道。

除了財報表現外，法人圈對本次法說關注的焦點，將集中在智慧型手機SoC出貨能見度，以及聯發科對於AI應用在手機滲透率的看法，而對於AI PC等產品線目前掌握情況與規畫，同樣受到期待。

值得注意的是，由於聯發科手上握有7,000項專利，且與台積電等半導體大廠具盟友關係，本身具備包括InFO、Interposer、CoWoS等2.5D及多晶片封裝解決方案，設計、製造、封裝生態系完整且領先市場，近期AI伺服器需求大爆發，導引CSP客戶追尋ASIC開發能量，聯發科目前ASIC接案狀況，以及產品比重是否影響毛利率變化趨勢，將是法人關注焦點之一。

聯發科2021年宣布特別現金股利政策，不計算該公司未來四年可創造多少現金流，未來四年每年都將加發16元現金股利，四年總計支付超過1,000億元特別股利，此一作法，是否會在2024年後繼續維持，本次發說會也有待對外說明。

法說會的前一天，聯發科30日舉行新竹竹北高鐵站前辦公大樓動土儀式，由董事長蔡明介主持，邀請行政院、經濟部、交通部多位官員與會，共同見證在地深耕的新里程碑。辦公大樓動工充滿為法說會提前熱身的意味，似也象徵將迎來2024年成長復甦的喜訊。