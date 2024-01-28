剖析台灣青年問題與政府的角色

如果把剛結束的總統大選，視作為一次施政總體檢，很顯然的，圍繞在年輕人身上的話題，已與兩岸關係主張、能源政策辯論並駕齊驅，成為舉足輕重的新議題主軸，激烈的選戰過程，「得青年人者得天下」成為三大政黨的共同看法。尤其一向被年輕人視為民怨之首的住房問題，以及薪資待遇長期偏低的現象，成為不同陣營攻防新焦點，到底年輕世代面臨的困境要如何克服，台灣社會還能提供他們什麼樣的機會，政府應扮演何種角色，即使選舉激情已過，仍應重視、分析與修正，才能照亮台灣青年的未來。

先從住房政策談起。擁有長期執政優勢的民進黨，對「住房難」在年輕朋友眼中的負面觀感相當清楚，包括內政部、中央銀行等多部會接連出手，推出打炒房措施，設法抑制房價漲幅，搭配青年安心成家貸款等優惠政策，為主要的因應措施。彙整個別候選人部分，也提出了青年家戶購買公地地上權、擴大興建社會住宅、繼續實施囤房稅等多項主張。

上述各式各樣住房政策訴求有一特點是，多仍將購屋視為社會新鮮人追求的目標，認為房地產購置仍是大多數民眾的「終身大事」，因此一方面控制著供給端的炒房行為，另一方面降低需求端的購買門檻，作為處理問題的主旋律。

的確，買屋是台灣人民根深蒂固的觀念，三位候選人亦有不同類型的房地產投資方式，選舉期間也遭到不同程度的抨擊。但要提醒的是，目前客觀的條件已經出現了變化：隨著台灣的企業發展與轉型，具有一定規模的大型公司招聘的員工，很難長時期綁在同一地點上工作，以年輕工程師心嚮往之的台積電為例，早年可以只在竹科工作，發展到現在則有中科、南科，以及大陸南京、日本熊本、美國鳳凰城和洽談中的德國設廠計畫，很有機會輪調到不同的地方任職，因此定著在同一地點工作提供的購屋政策，未必符合年輕世代的需求。

且主觀上來看，青年朋友的觀念和父執輩也大相逕庭，對於本身財富的配置安排更多元化，投資、旅遊是生活不可或缺的一部分、吃頓高檔餐廳的重要性不亞於購買房屋，買屋的需求因此降低。換言之，就住房政策而言，租賃條件的滿足比起購屋條件的提供更顯得務實，三黨都需要加強此部分政策的內涵並提出論述，才能讓年輕人心有戚戚。

另一受到年輕族群廣泛關注的是低薪的問題。蔡總統頗為自豪的政策之一是，她任職八年期間，台灣的最低基本工資不論月薪或時薪，年年均向上提升，此為照顧好年輕人重要政策的體現。其實進一步分析，最低基本工資所照顧到的受薪階層最底層的部分，占比約20％，即使是剛踏入社會的新鮮人，受到此政策照顧的比率也不高，因此雖然年年調整，但多數年輕人未必因此而受惠或特別有感觸。

我們要由另一角度來分析問題。台灣產業的主力為製造業和服務業兩大類，前者聘用的年輕人之所以低薪，很重要的原因是，企業習慣性尋找便宜的生產要素，對於提升本身產品技術的研發投入太少，從上世紀90年代開始，面對台灣土地與工資價格上揚，企業的對策就是赴海外尋找投資新機會，先是大陸後來移轉到東南亞，當所在地的土地與工資又提高時，就繼續尋找另一個願意接納它們的新地點。此類企業多視低工資為重要的經營條件之一，怎能期待願意給出較好的薪資條件？

再看於服務業部分。據勞動部的統計，服務業約吸收台灣60％的受薪階層，如以初踏入社會的年輕人為樣本更高達70％，因此如要讓年輕人對薪資調升「有感」，應先處理的就是服務部門，而其中最具代表性者當屬金融業，以就業人數和GDP兩項指標來看，占比各在8％～9％、6％～7％左右。

金融業在台灣各產業中的平均薪資或許不低，但相較於國外同業就低了許多。其主要問題在於，企業金融的獲利習慣於透過利差來實現，消費金融的獲利則以販售國外引入的二手商品、賺取手續費為主流，產品缺少獨特性與吸引力。由於先天不良，多年前雖有心大力發展境外中心業務，效果顯然不佳，除OBU以兩套招牌方式，勉強成為台資企業的境內資金調度中心，保險與證券效果都有限，大半年做不到一筆生意的業者大有人在。台灣的企業和企業主都是繞著地球跑，所以金融業的主力對手都來自海外，只要國際競爭力偏低生意自然不會上門，員工薪資向上調升的機會當然有限。

如想要改變低薪的現象，不是由政府去拜託企業主提高給員工的回饋，而是制定政策者要改變傳統的思維，一要鼓勵並提升製造業的研發能力，二要透過管制的鬆綁釋放金融業的能量，當兩大產業的產品都擁有國際競爭力時，長期低薪的問題才有根本解決的可能。