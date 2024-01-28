史上最大投資抵減…申請三要點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

堪稱歷年提供可抵減額度最大條款的「台版晶片法」產創10-2，今年5月報稅季首度適用。會計業者表示，只要符合門檻，企業的抵減金額至少20億元起跳，但申請時要注意三大重點，包括申請程序、抵減上限和與其它抵減的排除條款。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓提醒，企業第一階段應在2月1日至5月31日檢附紙本文件向經濟部申請審查適用資格條件，逾期申請者不予受理；且要注意僅限書面申請，無法網路辦理。

其中，企業必須提出前瞻創新研發支出證明文件，或購置先進製程全新機器設備之支出證明文件，及先進製程投資計畫。

歐陽泓表示，第二個重點是新增先進製程機器設備投資抵減條款雖無購置金額申報上限，但只限抵減當年度應納營所稅額30％，且連同此次新增前瞻創新研發投資抵減，皆需於當年度抵減，未抵減餘額往後年度不能使用。

第三則是公司應在申請時併同聲明，如果經主管機關審查或稽徵機關核定當年度不符合資格條件時，是否同意變更適用產創條例第10條研發投資抵減或第10條之1智慧機械投資抵減規定；其未聲明同意者，不得變更適用。

安永稅務服務部執業會計師楊建華說明，公司經核准適用前瞻創新研究發展及先進製程設備支出投資抵減者，當年度全部研究發展支出不得再適用產創條例及其他法律有關研究發展支出的所得稅優惠；當年度全部購置機器及設備支出，也不得適用產創條例及其他法律規定的機器或設備投資優惠。

但企業如經審核不符合適用資格，可在接到審查結果後一個月內，申請變更適用產創條例第10條研發投資抵減或第10條之1智慧機械投資抵減。