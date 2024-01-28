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嚴陳莉蓮：今年車市機會、挑戰並存

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中華車2023年獲利衝高，27日舉行疫後回歸舉行大型尾牙，席開近252桌。董事長嚴陳莉蓮表示，公司去年繳出漂亮成績單，獲利創新高，2024年總體環境仍然充滿不確定性，新機遇及挑戰都在眼前，期許再創長紅業績。

中華MG在2023年銷售表現大增，為擴大產能滿足需求，去年首度導入外藉勞工，嚴陳莉蓮也特別以泰文向員工致謝。

嚴陳莉蓮表示，儘管去年充滿變化與挑戰，但是在同仁共同的努力下，繳出一張漂亮成績單，除銷售台數較前一年成長20％外，獲利也創新高。她感謝全體同仁時，也特別以泰語的謝謝（kop-kun-ka，摳坤咖），對這一兩年才剛加入的泰國籍同仁致謝。

但嚴陳莉蓮也指出，新的一年總體環境充滿不確定性，新的機遇及挑戰都在眼前，期許大家繼續拿出運動員的奮戰精神，不斷學習、勇於創新，再創長紅業績。中華車受惠MG品牌銷量暴增，以2023年第四季為例，同期掛牌成長逾三倍，去年銷售為營收大幅成長的主力來源。

中華車樂觀預估，MG今年銷量將成長至2.5萬輛，年增逾90％，在MG銷量挹注下，設定2024年合計新車銷量將大增至6.6萬輛、年增逾22％，優於整體市場，配合MG年銷量目標大增1.2萬輛，將持續進行產能優化，月產能目前約2,000輛。

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