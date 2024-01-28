群益股神贏家分紅 教戰千萬獲利心法

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群益金鼎證券於2023年舉辦實單交易競賽，經半年激戰，以最高獲利4,500萬奪得總冠軍、更有參賽者獲利率超過110％的成績為競賽劃下句點，並於27日下午在集思台大會議中心舉辦「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」。

本次活動邀請十大股神出席頒獎，發出近百萬獎金，更有兩名千萬股神、兩名百萬股神分享交易心法，群益投顧總經理范振鴻也解析2024年全球展望，風水命理大師陶文則分享龍年開運秘訣，民眾反應熱烈。

2023年台股漲了3,800點，股民人均賺約112萬元，但投資人心中浮現疑問，真的每個人都賺到這筆錢嗎？賺錢法寶成為活動精華所在，四位股神也不藏私傳授經驗，共有四大亮點：

一：如何選股較有機會獲利，股神憑藉20多年交易經驗，整理出三步驟。二：本金有限時，周轉率對小資金放大具有重要性。

三：交易過程中對不在預期內的獲利要恐懼，今日不如預期內的賺錢，將醞釀下次不如預期的大賠錢。四：程式交易的重點在於邏輯、想法以及汰弱留強。

群益證總經理李文柱表示，此次競賽程式交易組如此熱門有兩大原因，首先程式選股、交易日趨熱門，但台灣證券市場很少有專門為程式交易設立的比賽，再來程式交易客戶最重視的就是「速度」、「穩定性」，群益每年斥資上億升級系統設備，幫助客戶極速洗價，使群益成為程式交易使用者的優先選擇。

對於台股今年走勢，風水命理大師陶文提到，目前卦象在【澤雷隨】雷在池澤之下，屬於悶雷。主導性衰弱：只能跟隨、隨緣、隨意，順勢而為，判斷台股上檔有壓，下檔有撐、橫向走勢，高點容易落在第四季，次高點則是在第二季初。

群益投顧總經理范振鴻則針對美股後市表示，Fed降息預期升溫，企業獲利成長又有大選行情加持，美股今年展望樂觀。