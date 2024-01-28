富台指摩台指 新春避險良伴

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過年抱股避險術 春節不打烊

台股現貨與期貨市場只剩六個交易日即將封關之際，上演萬八拉鋸攻防戰，愈接近最後交易日市場氛圍愈顯保守，投資人害怕抱股過年，以免受國際利空消息干擾，新春開紅盤出現損失。法人表示，春節期間投資可以不打烊，只要鎖定海外掛牌的富台指、摩台指，不但可規避台股現貨部位風險，且根據過去34年統計顯示，抱股過年具有優勢、台股上揚機率相當高。

永豐期貨分析師劉佳倫表示，台股將於2/6～2/14共休息九天，民眾如想在春節期間進行避險操作，以排除國際消息可能帶來的不確定性利空，最直接方式就是用國內期貨商的下單軟體，操作海外新加坡交易所掛牌的富時台灣指數期貨（簡稱富台指，TWN），一口保證金約2,970美元、換算成新台幣9萬多元，可以規避高達190萬元價值左右台股部位。

另外，香港交易所掛牌的MSCI台灣指數期貨（簡稱摩台指，STW）也可以交易操作，只是港交所除夕開始只開市半天，並一路休市至初五才恢復交易。至於交易量方面，劉佳倫表示，富台指更為外資所愛、交投量也更熱絡，一天交易量約2萬～4萬口；摩台指日均交易口數約2,000口，成交量差距甚大。

劉佳倫還說，避險交易的操作方式大致分為兩種：一是事前知道將公布某重大數據、或重大事件，不論市場最終會漲會跌，先建立反向的避險部位，減少參與風險事件的曝險金額。二是不預設立場，當行情因事件發生轉折，若是朝著自身主要投資部位不利的方向發展時，再開始建立避險部位，藉以減低繼續參與後續風險波動的曝險金額。

群益期貨副總經理許績慶也指出，統計自1990年起，觀察台指期封關前一天、封關日、開紅盤日的表現可發現，封關前一天到封關日，上漲機率73.53％、平漲上漲44點；封關日當天上漲機率58.82％，平均上漲23點；封關日到過完春節，開紅盤當天開高機率70.59％，平均漲點83點。換言之，抱股過年具有優勢，台指期年後普遍上漲，台股現貨走勢同樣趨於一致。

群益期貨資深協理賴漢森表示，台股目前走勢都由多方掌控，挑戰歷史高點18,619點機會相當大，只是上下震盪在所難免。