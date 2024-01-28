刷卡回饋激戰 剁手黨樂開懷

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春節熱潮國銀神卡回饋

2024年神卡激戰首部曲。農曆春節實質消費動能帶動，各大銀行神卡回饋出爐，檔期回饋一發接一發，去年底消費動能延續至今年，各銀行今年首波瞄準農曆春節熱潮，加上後續4月清明假期檔期，信用卡回饋大戰刀刀見骨。國泰世華CUBE卡、台新玫瑰Giving卡主打單卡無腦刷，回饋均上看3％；北富銀及中信銀則主打多卡別，分別針對網購、交通、旅遊消費祭出高回饋。

國銀神卡眾多，卡別難以挑選，國泰世華及台新都主打「單卡無腦刷」。國泰世華銀指出，持續主打CUBE卡，推出3％回饋無上限，且多元回饋通路，今年繼續朝「1＋N」權益模式，持續調整權益方案內容並擴增新權益方案。

台新銀則推薦今年刷台新玫瑰Giving卡，不用判斷要刷哪類消費，國內節假日、海外均享最高3％現金回饋，但有回饋上限3,000元；國內平日消費最高1％回饋無上限，滿額還有最高2次居家清潔服務，過年除舊布新大掃除，最適合農曆春節前無腦用力刷。

至於中信及北富銀則是推出多卡別分流，每張卡各有主戰場。搶攻春節網購消費力，中信銀與多家網購平台合作，中信卡提供最高8％回饋，其中，蝦皮購物刷LINE Pay Visa卡回饋5％（含一般消費1％）、Yahoo購物刷Yahoo聯名卡周五單筆滿888送刷卡金100、PChome刷ALL ME卡最高達8％回饋。

北富銀方面，J卡主攻行動支付客群，與LINE Pay合作，特定通路最高回饋達10％；momo卡則是電商神卡，momo店內消費筆筆3％、千大品牌最高7％回饋，店外一般消費也有1％回饋，皆無上限免登錄可無腦刷。

純網銀則主攻國內消費實質回饋，LINE Bank旗下聯邦、渣打兩張聯名卡也堪稱無腦刷神卡，國內回饋2％、國外3％，是今年市場少見的現金回饋，且非回饋代幣或點數，民眾免傷透腦筋兌換，是國內無門檻無上限現金高回饋首選之一。

將來銀行去年與兆豐合推聯名卡，消費不限通路享1％現金回饋無上限，且主打分期付款，單筆消費達3,000元，可無息分3、6、9及11期，刷保單、大型家具、3C用品等一般消費均適用，先買後付、降低現金流壓力，且無需手續費支出，很適合春節想更新家電產品的小資族。