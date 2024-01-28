餐飲啖春節商機 Q1美味

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疫後內需市場大爆發，外食餐飲市場快速回溫，加上展店效益加持，推升餐飲股業績飆高。包括王品、瓦城、漢來美食、豆府、揚秦、亞洲藏壽司、八方雲集、築間與乾杯等連鎖餐飲集團，2023年營收皆創歷史新高，且因年節將近，餐飲股股價有逐步向上仰攻跡象。

展望第一季，農曆新年與寒假可帶動聚餐商機，加上公司行號、企業團體紛紛復辦尾牙春酒，出國旅遊費用大漲，農曆年連假較短、選擇在台灣過年的國人較往年增加，加上許多海外僑民返台與家人團聚，持續拓點展店並創新品牌擴市占的連鎖餐飲集團，可望維持強勢營運動能，業績持續攀峰，餐飲股並可望成為1、2月業績最旺族群。王品、瓦城、漢來美食、豆府、亞洲藏壽司等連鎖餐飲集團開春即報喜，春節連假訂席接單旺，來客數與營收平均成長10％～25％。

王品集團旗下餐飲品牌多數門店固定於除夕公休一天，今年首季集團門店數增長30家。法人樂觀推估，王品連假業績可望成長10％～15％。

瓦城集團旗下餐廳目前除夕接訂狀況已逾八成，其中以瓦城與時時香的訂位最為熱烈，瓦城旗下品牌多為聚餐型餐廳，農曆除夕到初五是尖峰時期，目前整體訂位已較去年成長。瓦城積極搶攻連假聚餐商機，自2月1日起至29日推出新春團圓宴套餐，搭配春節抽紅包活動及百貨商場人潮加持下，將帶動來客成長。

漢來美食集團全台三個宴會廳訂席情況熱絡，其中「漢來海港」自助餐7家分店在除夕至初五的春節期間訂位已全滿，台北漢來大飯店館內「島語」自助餐廳訂位更一路滿到2月底。此外，「島語」自助餐自1月起開放假日下午餐反應熱絡，單月營收估可突破4,200萬元，業績持續創高。此外，漢來美食今年第一季將開出高價鍋物及牛排館，法人樂觀期待，第一季營收續寫新猷可期。

亞洲藏壽司搶攻寒假與春節連假商機，自1月19日起推出13款不同造型三麗鷗家族扭蛋，創造目標客層消費誘因。農曆年後，亞洲藏壽司在東台灣的第一間土藏造型店「羅東中山店」加入營運，該店鋪除維持公司一貫的獨立店獨特造型外，千坪租賃面積規劃70多個停車位，不論是遊客或在地顧客用餐皆便利。法人樂觀預期，亞洲藏壽司2024年第一季營收可望再創佳績。