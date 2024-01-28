終端需求復甦 景氣持續好轉

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台積電日前在法說會上，樂觀的展望帶動市場樂觀情緒，AI類股上漲、加上市場熱錢再度湧入，引領近日台股加權指數再次攻上萬八，創下20個月以來的新高。除此之外，美股財報季如火如荼地展開，同樣捎來好消息，半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）上季財報，營收、利潤均優於預期，顯示終端市場復甦逐漸反應在業績上，對於今年科技股表現值得期待。

不過，市場對此一則以喜、一則以憂，在美國經濟數據方面，美國1月綜合採購經理人指數初值（PMI）升至52.3，是自去年6月以來的新高，其中製造業PMI初值則是50.3，創下2022年10月以來新高，服務業PMI初值則升至52.9。顯示美國景氣依然保持穩健成長，正向的經濟數據，澆熄了對聯準會（Fed）3月降息的強烈預期。

債市方面，從利率敏感度較大的長天期美國公債來看，自經濟數據一發布，美國債市隨即出現一波賣壓，而美國10年期公債殖利率也來到近一個多月以來的新高，研判仍會持續在4％附近震盪。

就總體經濟環境而言，今年是降息年的市場共識不變，且資金將趨於寬鬆。IMF國際貨幣基金組織，更大膽推測美國經濟將會軟著陸、除此之外，還有美國年底總統大選，因此，目前推估今年不至於會有系統性風險情形發生。

將目光拉回台股，台股的基本面亦無須過於擔心，台灣11月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，燈號再次由藍轉為黃藍燈，主要原因來自出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售、餐飲業營運持續熱絡所致，顯示國內景氣仍然持續好轉當中。

然而因股市去年已大漲領先基本面反應，且台股封關即將進入倒數階段，資金可能趨於保守，因此比較高的機率會是在這波漲勢後，股市若進入休息，則需靜待基本面消息好轉再有上攻機會。目前電子族群已大多庫存去化完畢，接下來就是看農曆年後終端需求仍否跟上，一旦需求有上升，則半導體、WiFi 7、PMIC、server都是可以布局的族群。

今年電子產業隨著終端需求逐步回溫，全球半導體市場預料將重回年成長，主因PC、手機等預期將呈現正增長，加上AI中長期需求仍充滿機會，以及邊緣運算等應用領域開始發酵，將會帶動台股相關供應鏈和設備廠。

在布局產業時，可選擇有關注度且趨勢明確的產業，例如AI晶片和HPC晶片、重啟拉貨動能的智慧型手機市場，如蘋果M3、安卓晶片、潛望式鏡片、和庫存去化的電子產業，PC、NB及PMIC、電動車零組件、電動樁以及綠能相關產業。

不過，市場仍存在不少隱憂，如紅海危機及地緣政治風險可能升高，可能進一步使市場擔憂、通膨升溫，加上中國、香港股市跌跌不休，身為第二大經濟體的中國開始有通貨緊縮現象，再為目前金融情勢蒙上陰霾。