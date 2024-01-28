美科技業 邊衝刺AI邊裁員

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美國1月宣布裁員企業與縮減人力內容

2024開始不到一個月，科技業再度爆出新一波裁員潮，與此同時，該產業對AI投資卻不手軟，凸顯AI已成為科技業調整人力的重要考量因素。

據科技公司裁員追蹤平台Layoffs.fyi資料，僅2024年1月就有約80家公司裁員，共計有超過23,670人丟掉飯碗，創去年3月以來最高。

專家指出，科技業者進入2024年依舊熱烈投資人工智慧（AI）並且大舉招募相關人才，但是對於其他領域就不斷裁減人力。

儘管過去一年，AI導致員工失業一直是矽谷與其他地方關注的焦點，但多數裁員並非都與AI直接取代勞工有關。

不過最近該情況出現耐人尋味的轉變。許多裁員的宣布時機，都是在公司發布對AI進行重大投資後。事實上越來越多科技企業坦承，AI是它們重新進行人力調整的關鍵因素。

專家認為，在預料AI未來將重塑整個商業版圖，目前在科技業上演的勞工動盪勢必還會造成更多的不安。

例如谷歌與亞馬遜就是宣布裁員的兩大重量級科技業者，恰巧的是上述兩家公司都在數月前不約而同表示，將對AI新創公司Anthropic進行數十億美元的投資。

此外最近一周，加入裁員行列的還有社交平台Discord，它說將精簡17％員工。遊戲引擎公司Unity Software則將大砍25％員工。微軟也宣布要裁1,900人。至於語言學習app業者Duolingo也表示將裁員約10％合約員工。

科技業在2023年全年裁員人數達到262,682人，至於前一年遭裁撤的人數則為164,969人。

目前AI對勞動市場的衝擊仍在進行當中。研究人員指出，全球恐有數億個工作受到影響，雖然該科技在未來也可能協助創造新的不同工作。