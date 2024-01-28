特斯拉從科技七雄變狗熊

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AI浪潮激勵美國科技巨頭開春以來股價持續攀高，反觀電動車大廠特斯拉則因利空消息不斷，股價遭遇重擊，年初迄今重挫逾26％。特斯拉去年還是引領美股漲勢的「科技七雄」之一，如今已淪為狗熊。

業績失利拖累特斯拉股價25日重挫12％，創下逾一年來最大單日跌幅，26日早盤雖止跌開高，但終場僅收漲0.3％，報183.25美元。今年迄今股價累計大跌逾26％，目前股價位在去年5月以來低點。

在此同時，微軟、輝達與臉書母公司Meta挾著AI熱潮，股價持續改寫新高紀錄，並帶領大盤上攻。微軟更在25日成為美國第二家市值破3兆美元企業。特斯拉以外的「科技七雄」－蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、輝達、亞馬遜和臉書母公司Meta，1月平均上漲9.3％。

財報遜色是特斯拉25日股價慘崩主因。上季營收與獲利皆不如預期，還預警今年銷量成長可能較去年明顯減速，且未公布今年銷售目標，令股價慘遭血洗。

多家投行因此下修特斯拉目標價。大和資本市場分析師奈森（Jairam Nathan）將特斯拉目標價由280美元大砍至245美元，但維持「買進」評等。他預期特斯拉成長減速將延續至明年，一併將明年的獲利預測由每股盈餘5.5美元下調至4.25美元。

摩根大通分析師布林克曼（Ryan Brinkman）亦調降特斯拉目標價和明年獲利預測。目標價由135美元下修至130美元，明年的每股盈餘由4.5美元調降至4.25美元，維持「賣出」評等。

此外，美國國家公路交通安全管理（NHTSA）表示，軟體不穩定導致後視影像無法顯示，特斯拉在美國召回20萬輛電動車，包括配備全自駕4.0軟體的Model S、X和Y車款。

然而「女股神」伍德（Cathie Wood）則趁特斯拉股價大跌時逢低買進，25日掃進17.8萬股。