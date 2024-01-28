亞馬遜執行長 賈西推24小時到貨 網購熱度不墜

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亞馬遜執行長賈西 小檔案 圖／美聯社

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在疫情期間改革出貨流程，在美國建立8大物流轉運中心搭配郊區配貨中心，再運用AI技術預測庫存，讓越來越多商品能在當日到貨，成功在疫情過後延續網購需求。

賈西近日接受CNBC新聞台專訪時表示：「我們縮短商品運輸距離、降低運輸成本、加快出貨速度，也因此節省了整體服務成本。我們從48小時到貨進展到許多商品都能24小時到貨，如今更進一步實現當日到貨。」

賈西表示，2023年上半亞馬遜在美國60大都會區的網購訂單有60％都能在24小時或當日內到貨，因為亞馬遜發現出貨速度加快會直接影響網頁轉換率，也就是消費者在線上瀏覽商品後決定下單的頻率。他表示：「顧客喜歡商品快速到貨。」

今年55歲的賈西自哈佛商學院取得企管碩士後便加入亞馬遜，沒想到一待就是20多年，不僅成為創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的得力助手，還與貝佐斯共同建立起雲端事業，讓亞馬遜從當年的網路書店躍升為全美第四大市值的上市公司。

2006年亞馬遜推出AWS雲端平台以來，賈西便負責領導雲端事業。起初AWS平台只提供雲端儲存空間及運算能力，服務對象僅限小型科技公司或研發團隊，但這些客戶逐漸壯大事業規模後依舊使用AWS平台，令亞馬遜在當年尚未起飛的雲端市場奠定基礎。

往後幾年微軟及谷歌開始搶攻雲端商機時，AWS已從單純的雲端空間演變成雲端資料庫、數據分析及人工智慧軟體等多元雲端服務平台，讓亞馬遜市占率大幅超前對手。Synergy Research在去年中的統計顯示，亞馬遜在全球雲端服務市場握有32％市占率，微軟及谷歌市占率分別是23％及10％。

AWS的成功讓賈西在貝佐斯接班人選中脫穎而出，在2021年接替貝佐斯成為亞馬遜創業近30年來第二位執行長。賈西上任後繼續致力拓展AWS市占率，但同時又面臨新挑戰，因為疫情期間網購需求爆量，導致亞馬遜原本在美國建立的配貨中心不堪負荷，每天應付大量訂單出貨已經瀕臨極限。

賈西毅然決定重整美國出貨網路，把各地零散的配貨中心重新組合，將全美劃分為8大區域，各自建立一個地區物流中心，並在單一區域內設立眾多撿貨中心及「最後一哩路」出貨站。

除了硬體設備重整之外，賈西也下令重新設計訂單發配演算式，讓消費者網路下單的商品能從最近的配貨中心出貨。賈西表示，亞馬遜在美國的多數配貨中心隨時保持上百萬件庫存單位（SKU），目的就是確保消費者下單後能盡量在當日到貨。

2022年底ChatGPT加速AI產業發展後，亞馬遜也積極投資生成式AI研發，目的除了擴充AWS服務陣容之外，也希望AI能進一步加快網購出貨速度。