放寬限購救房市 廣州打頭陣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

廣州在大陸一線城市中率先鬆綁房市政策

為提振當地房市景氣，廣州日前進一步放寬限購政策，包括購買建築面積120平方公尺（約36.3台坪）以上住房將不納入限購範圍；本地居民房子出租備案後，不算持有套數；商業服務類物業也不再限定轉讓對象；並對白名單內的房地產項目給予融資支持。新政將於1月27日開始實施。

當地資深房仲業人士表示，廣州本次新政，「實際等同全面放開限購」，也將為其他三個一線城市北京、上海、深圳產生示範作用。市場人士則預料，京滬兩地最快在春節後可望跟進鬆綁限購政策。綜合陸媒27日報導，廣州市政府25日發布新的政策措施通知指出，即日起優化調整限購政策，在限購區域範圍內購買建築面積120平方公尺以上住房，不納入限購範圍，商服類物業也不再限定轉讓對象。

另外，在限購區域範圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房，並辦理房屋租賃登記備案手續的，或者在市內存量房交易系統取得房源訊息編碼，並掛牌計劃出售的，購買住房時可相應核減家庭住房套數。意即民眾只要把手中的房子掛牌或辦理出租，再買房時可以享受首套首貸的政策優惠，大幅降低購房成本。

分析人士指出，廣州對120平方公尺以上的房屋全市解除限購，就包括商品房與豪宅市場，成交以高端物業為主，「這是在設法搶全國有錢的購買力來廣州置產」，除了可刺激市場活力，還可為當地房市去化。通知還表示，要建立房地產融資協調機制，推動房地產開發企業和金融機構精準對接，提出可以給予融資支持的房地產項目名單。同時進一步完善公共租賃住房、保障性租賃住房及配售型保障住房供應結構及政策體系，加大供應力度。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，從歷次房市放鬆政策來看，廣州都走的比較前面，這一次廣州鬆綁以後，對其他三個一線城市也會帶來示範效應，並增強市場對限購進一步放寬的預期。

報導指出，2023年以來大陸四個一線城市中，廣州堪稱各類鬆綁房市政策的先鋒。譬如2023年8月底，業內廣泛期待的「認房不認貸」政策在廣州率先推出，打響大陸一線城市限貸放鬆的第一槍。