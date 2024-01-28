上海自貿區 測試CPTPP、DEPA兩項新制度

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上海市「兩會」（人大、政協會議）27日落幕，金融與經貿領域持續開放成為年內施政重點方針。上海市長龔正表示，將上海自貿區維持「開放」這項上海競爭力關鍵，要讓上海自貿區替未來中國加入CPTPP和DEPA測試制度，爭取關稅與市場准入突破。

澎湃新聞網報導，龔正27日在上海市「兩會」閉幕後的記者會上表示，開放是上海最大優勢之一，高水平金融對外開放一直是上海增強競爭力、影響力的關鍵，未來將在中央金融部門指導下，穩步擴大金融領域制度型開放與先行先試。

對於外界近期關注大陸正積極設法參與的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）和「數位經濟夥伴協定」（DEPA），龔正指出，大陸正設法加入這兩大協定，上海自貿區要負責為國家試水制度，例如CPTPP和DEPA哪些條款能全部接受、哪些要有條件接受、接受條款後有什麼風險與如何預防，這都要全方位測試。

此外，還要加強邊境對接，爭取關稅與市場准入突破，促進商品、技術、資金、數據等要素跨境高效流動，圍繞貨物貿易、服務貿易、數位貿易和投資便利化，來進行更大程度的壓力測試。

報導稱，上海近日頒布「浦東新區綜合改革試點實施方案」，進一步賦予浦東新區更大自主權。龔正表示，上海要憑藉浦東新區、臨港新片區等重點區域，進行大規模金融壓力測試，打造國際金融資產交易平台，推進跨境金融業務。