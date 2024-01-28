會蘇利文 王毅：中美關係卡在台獨

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中美外交「王蘇會」在泰國曼谷進行，中共中央外事辦主任、中國外長王毅與白宮國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）會面。王毅強調，當前中美關係最大挑戰正是「台獨」。

至於受到關注的經濟與科技制裁上，中美常以國安為由祭出管制措施，而雙方此次同意就國家安全和經濟活動之間的邊界進行進一步討論。兩國領袖也將保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領。新華社27日晚間報導，王毅26～27日在泰國曼谷與蘇利文進行新一輪會晤。王毅表示，今年是中美建交45週年，應以此為契機平等相待、求同存異，而不是損害對方核心利益，共同致力和平共處、合作共贏。

談台海議題時，王毅強調，台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。他指出，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，這同時也是中美關係的最大挑戰。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

對美國頻繁在科技與貿易上對中國制裁，王毅表示，各國都關切國安，但必須正當合理，不能泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國的發展。但中美同意就國安與經濟之間的邊界進行進一步討論。雙方指出，兩國領袖將保持經常性聯繫，推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制。展望近期活動，中美將會啟動禁毒合作工作組，並在春季舉辦兩國AI政府間對話機制首次會議。在地緣議題上，雙方討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。

另據外媒報導指出，王毅和蘇利文26日先行會晤，27日進行閉門會議。針對最近要進行的中美禁毒合作工作組，知情人士表示，中美官員29日當周會在北京會面，討論打擊芬太尼流入美國議題。