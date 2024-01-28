陸工業利潤回穩 產能過剩待解決

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大陸規模以上工業企業營收與淨利潤

2023年全年，大陸規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）7.68兆元，年減2.3％，降幅比去年1至11月收窄2.1個百分點。單計去年12月份，工業企業利潤為年增16.8％，為自去年8月份以來連續5個月正成長。分析指出，產能過剩問題仍有待解決。

綜合陸媒27日報導，大陸統計局27日公布，2023年全年大陸規模以上工業企業利潤總額年減2.3％，降幅比去年1至11月收窄2.1個百分點。規模以上工業企業營收為133.44兆元，年增1.1％；營收利潤率為5.76％，下降0.2個百分點。2023年底，資產負債率為57.1％，比上年下降0.1個百分點。2023年全年，規模以上工業企業中，國營控股企業利潤總額22,623.1億元，年減3.4％；股份制企業利潤總額56,773億元，下降1.2％；外商及港澳台商投資企業利潤總額17,975.1億元，下降6.7％；私人企業利潤總額23,437.6億元，增長2％。

去年大陸41個工業大類行業中，有27個行業利潤按年增長，利潤增長面為65.9％，年增12.2個百分點。大陸統計局表示，2023年大陸工業企業獲利降幅比前一年收窄，12月份獲利連續5個月實現正成長，全年工業企業利潤保持恢復態勢。華寶信託經濟學家聶文表示，大陸工業企業的環境正逐漸改善，但綜合看全年的PPI，部分行業出現產能過剩，緩解這一問題有賴於政府投資新增需求和外需改善。