美商務部祭新規 防陸AI用美雲端練兵

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美國政府持續加大對中國AI算力的管制防堵相關漏洞，美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，在禁止高階運算晶片後，將防堵中國國企等實體透過美國雲端運算平台利用算力，將要求平台識別客戶身分，預計衝擊亞馬遜AWS、微軟、谷歌等科技巨頭。

路透27日報導，雷蒙多26日表示，美方已對晶片輸中有相關管制，而在雲端平台上也能利用這些算力，政府不能讓中國或是有風險的實體，利用美國技術與雲端平台來訓練模型，沒有堵上這條路讓中國國企等實體繞過，之前的努力就等同白費。

雷蒙多表示，已提新規範來避免例如中國國營機構等風險實體運用美國雲端提升AI技術。提案具體做法是要求雲端平台了解客戶背景，以此避免有心人繞道，相關法規在1月26日發表供公眾查閱，將在29日正式公布。主要內容包括要求美國雲端運算平台輸入外國客戶資訊與身份，要求雲端平台每年進行合規性驗證。

雷蒙多強調，美國雲端運算平台有責任了解誰在利用他們的服務訓練大模型，政府將努力獲取資訊。報導指出，美國商務部已向業內主要公司發送調查請求，這些公司有30天時間來回應。雷蒙多表示，若有公司不想遵守相關規定，對政府來說就是警訊。市場分析，業內巨頭包括亞馬遜旗下AWS、微軟Azure、Google Cloud預計受影響最大。此外，美國前國務卿賴斯也表示，政府已開始要求大型雲端服務商，向當局報告任何非美國實體使用其設備，以訓練大型語言模式的情況。