26家A股公告NG投資 誤踩五家信託理財地雷

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近年A股上市公司頻頻踩到信託理財產品地雷。陸媒初步統計，2023年以來迄今，合計有26家A股上市公司遭遇理財產品到期無法兌付的情形，涉及金額人民幣（下同）近20億元，牽涉受託信託公司共五家，分別是國通信託、外貿信託、中融信託、五礦信託以及雲南信託。

第一財經報導，上述企業中，約有20家A股上市公司公告踩雷中融信託旗下產品，多家公司已公告遭遇逾期兌付風險。傳智教育1月17日指出，持有的「中融—圓融1號集合資金信託計畫」信託產品到期未兌付，對其所持產品確認公允價值變動損失5,000萬元，提列減損準備金額2,487萬元。此外，咸亨國際、安旭生物、微光股等公司投入金額分別達億元規模。報導稱，2023年以來，A股公司頻頻踩雷信託理財，也與房地產爆雷事件頻傳有關，就算到2024年，信託業壓力仍存。市場人士分析，A股上市公司購買的信託理財產品未能如期兌付，短期對這些公司次級市場表現會造成影響，也會增加上市公司資金壓力並影響聲譽。

最新傳出踩雷的A股上市公司是英洛華，該公司19日公告，全資子公司一年前以1.2億元認購的「國通信託 天瑜四號單一資金信託」，僅收回436.92萬元，其餘款項的收回存在不確定性。