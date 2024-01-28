中國供需兩端發力 推動消費持續增長

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去年底中共中央經濟工作會議對擴大內需做出全面部署，明確指出，「要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性迴圈」。推動消費的持續穩定增長是當前和今後一個時期中國宏觀經濟治理的重要任務。

近年消費對中國經濟增長的拉動作用不斷增強，內需對經濟增長的貢獻已占主導地位。2022年內需增長對經濟增長的貢獻率為82.9％，其中最終消費支出對經濟增長貢獻率為32.8％，2023年最終消費支出對經濟增長的貢獻率更是達到82.5％，消費對促進經濟增長的支撐作用明顯增強。

雖然中國的消費水準和經濟增長速度、居民收入增長速度基本保持一致，但是從推動經濟社會高品質發展的要求來看，消費水準提升和消費結構優化還有較大空間。2022年中國的最終消費占同期國內生產總值（GDP）的比重為53.2％，與發達經濟體70％左右的平均水準相比明顯偏低。總體來看，中國城鄉之間的消費水準依然存在一定差距，這意味著廣大農村居民的消費水準具有較大的增長空間。推動消費持續穩定增長，可以從不同的角度進行分析。從供給端來看，首先可透過發展數位經濟促進消費增長。隨著數位經濟的迅猛發展，人們的消費行為不斷改變與革新，生產者可以為消費者提供更多的實現各種需求的方式。

一是個性化定制，生產者根據消費者的需求和行為定制具有個性化的產品或服務，更好滿足消費者的個性化需求；二是便捷式支付，數位經濟時代促進了支付方式的多樣化發展，不僅可以為消費者提供高效便捷的服務，還為生產者和經營者提供了更多的支付選擇。

其次，透過發展綠色經濟促進消費增長。中國政府要求廣泛形成綠色生產方式和生活方式。從當前來看，大力發展新能源汽車是踐行綠色發展理念，建構綠色生產生活方式的重要方面。許多地方都抓緊加快電動汽車充電基礎設施建設，透過多種方式，積極擴大充電設施等新型消費基礎設施的投資，為消費者使用新能源汽車提供更好、更便利條件。

另外，透過加強創新和管理，不斷提高各種消費品或服務專案的品質，使各種產品或服務都能夠物有所值，提高性價比。同時鼓勵企業生產更多的高檔產品，提供更多的高檔服務，滿足高收入群體的消費需求。前不久實現商業首航的中國製造首艘大型郵輪「愛達‧魔都號」就是一個很好的高檔旅遊服務專案。

從需求側來看，一是要優化消費環境。改善消費環境和保護消費者合法權益是促進消費持續增長的關鍵。二是要透過不斷改進和優化消費基礎設施和消費場景，促進「夜經濟」等各具特色的消費方式健康發展。在這方面，特別要重視透過加強農村物流設施建設和商業設施建設來儘快改善廣大農村居民的消費條件。

近些年中國農村物流設施快速發展，越來越多的消費品可以便利地入村進戶，同時也促進了生鮮產品快速進入城鎮市場。