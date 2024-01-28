保單補破網 掌握抓漏三要點

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保單檢視抓漏三要點

迎接2024年，農曆新年前修補強化居家環境之餘，邁入金龍年也別忘了為自身保障補破網，一年一度保單健檢很重要。壽險公司建議，檢視保單可掌握「抓漏三要點」，如有需要補強的缺口，應趁早規劃，把錢花在刀口上，才能發揮最大的保障效用。

保險不是買了就好，更有賴每年檢視並做適當的調整，在面對風險發生時，才能真正發揮保障效果，給予最實質的幫助，讓自己及家人多一份安心。

壽險業者表示，保單抓漏可掌握三大重點，首先是投保資料是否異動，應檢視並更新投保資料及繳費方式，比如通訊地址與電話、職業類別、受益人等等，若有異動要記得更新，以免日後相關權益受到影響。另外，也可以依個人的財務管理需要，調整繳費方式，比如年繳、半年繳或每月繳納。

其次是保障額度，適時調整保障額度，以符合未來需求，雙薪家庭父母親是家庭支柱，保障範圍不僅要廣，也應拉高保障額度，可投保意外險及意外醫療險、各類健康險與壽險等；調整保障額度時，應該依預算強化或調整保障額度，如果預算充裕，可以目前的保單為基礎，增加所需保障額度。

最後是檢視保障範圍，納入社會環境趨勢。可將重大傷病及長期照顧保障納入保險規劃，才能從容面對重大傷病的襲擊或長期照顧的威脅。

國泰人壽也提醒，在檢視保單時，不同生涯階段所注重項目也不同，年輕族群預算有限較注重CP值、中壯族群注重保障完整度等，而隨著醫療技術革新或家庭責任轉換，可能會出現原有保單沒有涵蓋到的保障缺口以及保障金額是否足夠的情形，因此，在檢視既有保障需留意兩大重點。

第一考量保額是否足夠，隨平均醫療費用會隨著年齡增加而提高，在醫療保障的規劃上，要注意額度跟保障期間的規劃，是否符合需求。規畫醫療帳戶時，建議可投保保障範圍較廣的重大傷病險轉嫁醫療風險，且保額至少要200萬元，才能彌補立即性龐大的治療費用、收入中斷的損失，掌握治療黃金期及治療品質。

第二，國泰同樣建議，「長照險」能在保戶處於長照狀態後，提供一次給付金及分期給付金，一次給付主要用於一次性長照設備添購，分期給付可用於每月的照護費用，建議至少購買保障額度每月4.5萬元。