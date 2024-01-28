青、壯、老精準補強 讓效果極大化

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歲末進行保單健檢是最佳時機，可檢視手上保單是否能在危機來臨時，能夠精準幫助自己轉移風險。不過，壽險業者提醒，各大年齡層所需保單內容大不同，各種年齡層可是自身需求加強保障，大致上可分為青、壯、老三大年齡層，精準補足風險缺口，讓保單效果極大化。

國泰人壽建議，建議民眾著手保單健檢時，可根據所處的生涯階段與預算來考量，以滿足不同階段的保障需求和預防面臨的風險。首先是30～40歲青壯年，規畫時「先求有再求好」，在預算可接受範圍內先規劃「基礎醫療」保險（如住院、手術、實支實付險），不僅在生病時能無痛享有更好的治療品質，也能補貼工作中斷的收入損失，預算有限者可先從定期險入手，用低保費打造高CP值保障，後續再逐步規劃重疾防癌商品。

其次是「上有老下有小」的40～50歲三明治族，可加強重大傷病保障轉嫁未來重擔與風險，此年齡層須兼顧事業和家庭，經濟與生活壓力大，且邁入各種傷病好發期，建議可強化重大傷病險，建立全面保障防護網，於意外發生時利用保險做風險轉移。

最後是50～60歲樂齡退休族，應補足高齡風險缺口，打造晚美退休人生，準退休族的經濟負擔與家庭責任相對減輕許多，不過風險承受力相對較為薄弱，且高齡醫療需求及風險增加，為避免醫療照護費用侵蝕退休金。

以年齡層來看，台新同樣認為，可從三大族群思考，首先是30歲以下年輕人，初出社會薪水相對較少，最應該要避免住院醫療時帶來的額外負擔，應建立基本的保障，住院醫療、手術險、實支實付等基本保單為補強關鍵。

其次是30～50歲族群則因是家庭中重要的經濟支柱，要將基本保障的額度拉高，並加上更多面相的保單，像是防癌險、長照險等，再擴大保障範圍。

最後是50歲以上族群，隨年齡愈高，需注意醫療相關保障是否足夠，並適當提高保額，且已接近退休年齡，也要檢視因應退休生活支出的保障規劃是否足夠。