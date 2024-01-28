中華郵政董事長吳宏謀 善用數位科技 成全民好厝邊

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外在環境變化迅速，中華郵政董事長吳宏謀指出，郵政公司面對變化要與時俱進，當前著重在加速數位轉型，2024年起，要善用數位科技、積極爭取法規鬆綁，擴大轉型力度，包括AI、AIoT、大數據，以及5G、區塊鏈和物聯網雲端等新興科技應用，都要在郵政公司業務上精進。

吳宏謀指出，中華郵政是多角經營的百年企業，承擔國家任務、社會責任的同時，面對新興科技發展及數位化趨勢，帶來民眾生活習慣改變所帶來的威脅與挑戰，中華郵政必須突破經營限制，加速數位科技應用發展以強化競爭力。

目前除了在A7物流園區針對未來業務需求規劃外，在作業面也與工研院合作、與幾所國內大學簽產學合作，借助產業界、學界和研究機構的能量與專業，透過合作提供中華郵政在業務上推廣需求。

數位轉型的路上，早在兩年半前，中華郵政就已成立數位發展委員會，經過幾年的努力，在收穫成效之餘，也要重新檢討、再簡化郵政的作業SOP，提升效率品質。吳宏謀強調，中華郵政是全民的公司，要讓所有郵務工作都既安全妥適，也讓民眾感到貼心。

對外服務部分，為讓民眾24小時都能得到郵政服務，現在已有郵政APP，已可滿足絕大多數的需求，不必出門臨櫃辦理。同時，也將郵政金融卡加入VISA服務，可支付國內外小額消費、搭乘捷運等，像是「生活卡」的存在，且均能線上申請，強化顧客體驗。

吳宏謀提到，目前郵政ATM在全國分布密度也相當高，將近3,200台，提供六國語言操作介面，滿足日本、越南、印尼、泰國、菲律賓（英文）、馬來西亞（華文）對新住民方面的使用需求；此外，不僅設點在都會區，在農村、偏鄉等相對數位化較弱的區域也都有照顧到，提供公平服務的機會，強化民眾日常的好鄰居的企業形象。

此外，因應物流成長，中華郵政也持續優化i郵箱的儲格配置及點位，提升使用者體驗。據統計，i郵箱2023年取寄件數約500萬件，年平均使用率以5％至7％成長。未來，中華郵政將持續優化i郵箱儲格配置及點位、提升UI／UX（使用者介面／使用者體驗），並依據民眾需求開發創新功能，與民間電商及物流業者合作，擴大i郵箱應用場景，成為民眾的物流ATM。

吳宏謀說，當前時代轉變，傳統物流與電子商務緊密結合，因此，中華郵政也與momo、PChome 24H等大型購物平台合作，在購物旺季如雙11購物節辦理i郵箱取件活動，帶動取件量成長3至4成，民眾透過i郵箱取件符合安全隱私需求，普遍給予正面回饋。

吳宏謀也指出，現在郵務的「寄」跟「收」很多元，不像以前都是「one way」，而中華郵政的i郵箱也提供民眾在寄、收件有更多元的選擇。少部分使用率偏低的主因，與中華郵政的經營理念有關，不願遺落任何一個角落，許多偏鄉、農村是靠這個、不能沒有它。但他也坦言，使用率太低也不行，因此，如何讓i郵箱在有限的資源、兼顧到全國的服務之下，讓使用率逐年提升，訂下2024年的目標，今年的平均使用率要超過50％。

最後，提到人生的座右銘，吳宏謀說，他很喜歡「上善若水」的概念，他感覺自身與「水」很有緣分，過去的公職工作包括河川整治、海岸線治理、中央水環境等前瞻基礎建設的參與，以及當前淨零時代提倡節能減碳節水的理念。

如今在中華郵政的工作，雖看似與水沒有直接關係，但他說，每份工作都有不同的挑戰，只要能夠替國家多做點事、為人民服務，便是一種成就感，而「水」本身代表的柔軟、堅韌也是他所嚮往，他希望以全方位、接地氣的服務，讓民眾都能感受到中華郵政是全民的「好厝邊」。