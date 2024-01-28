永豐投信總經理濮樂偉 隨時想贏 向上挑戰

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永豐投信總經理濮樂偉自2021年3月19日上任兩年多以來，就將「態度」列為公司重要的企業文化，隨時提點大家要謹記「想贏」的態度，促使每個人持續向上挑戰。也因為「態度」改變行為，行為改變結果，兩年多來永豐投信的公募基金規模從2022年底475億元增加至2023年11月底的767億元，同業規模排名也從23名進步到19名。

濮樂偉透露，在產品研發設計上，他觀察到台灣市場有二大議題「ETF與永續」火熱，也會是永豐投信2024年的發展重點。用ETF「存股」的議題火熱，配息型產品深受投資人所喜愛，為追隨投資人偏好，配息型商品預計今年還是會持續受青睞。

台灣處在全球ETF發行利基市場，為亞洲地區最成功的ETF推展市場，加上近幾年台灣散戶投資勢力的崛起，對ETF投資認同度極高，為台灣ETF發展注入新的成長動能。

濮樂偉指出，為充分提供投資人相對應的投資產品，永豐投信在發行ETF產品時，會結合市場趨勢並提供主題式ETF產品。舉例來說，像是2023年推出的永豐低碳高息ETF（00930），即是看準全球永續議題下，低碳轉型成為企業爭相努力的目標，未來低碳力將被視為企業競爭力的一環，同時結合投資人偏好的高股息因子所推出的產品，而未來在發展高股息相關ETF時，亦會搭配趨勢題材，提供兼顧息收及成長趨勢的產品，以提高產品競爭力。

全球「永續」議題發燒，在依循母公司永豐金控永續金融藍圖下，為發揮機構投資人影響性、提升投資價值，也會同時將環境、社會及公司治理（ESG）等永續議題納入產品，也是未來產品發展重點。

濮樂偉表示，他一向秉持「專業管理、誠信服務、卓越績效」的經營理念，持續在共同基金、全權委託及私募基金等領域，提供多元化及創新的商品與服務。

面對詭譎多變的2024年，濮樂偉認為，美國2023年10月通膨數據超出市場預期地降溫，同時能源價格回落，兩數據都使得市場認為將是聯準會結束升息的浮現訊號，目前市場共識認為2024年將會開始降息，一旦進入降息循環，投資首選屬債券，除了既有的債息收入，又能搶占資本利得的額外機會，等於兩頭受惠。而債券相較股票經常被視為相對穩健的資產，其中美國公債由美國政府擔保，違約風險相對低，在經濟前景不確定性高的環境下，美國公債同時是債券布局的首選標的。

除此之外，從過往經驗來看，利於降息環境的還有金融類股，因為受惠資金成本下滑、民眾投資與消費意願提升，有助於金融業整體營運，以目前市場普遍看法，最快今年5月、6月，聯準會有機會啟動首次降息，意味著金融股的春天應該不遠，亦是今年可關注的標的產業。