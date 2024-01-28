台灣運彩總經理林博泰 十年磨一劍 終身都是運彩人

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台灣運彩公司再度取得運動彩券未來十年發行權，在2024年元月1日歡喜舉行「運動彩券全新上市記者會」。台灣運彩再贏得第三屆運動彩券發行的關鍵，總經理林博泰說，是因為台灣運彩「已經準備十年」。

運動彩券和公益彩券發行，都是十年一屆，每屆到期前一年再進行遴選，符合資格且最佳者才取得下個十年經營權。林博泰說，台灣運彩取得第二屆營運權時，他即想到，如果台灣運彩沒有繼續獲得下一標，上百多人員工十年後會立即失業，因此，在十年前接下任務時即鼓勵每位同仁，未來每個日子要作好每一件事，才能創造台灣運彩「未來的未來」。

工作狂的林博泰幾以公司為家，全心投入工作，運動彩券銷售金額也逐年走高，從第一年年銷售額為240億元，一直到2022年在世足賽加持之下，運彩當年銷售來到歷史新高紀錄602億元，即使去年（2023）沒有世足賽的加持，依然可以賣到592億元。

理工背景的林博泰，早在多年前即有一套「奪標祕笈」。他說，「持續突破自我」將會是奪標的最重要關鍵，理由一：台灣運彩這些年來已將每年銷售額度拉高至555億～600億元，一般沒有運彩經驗的業者，要做到這樣的銷售規模極具挑戰。理由二：若沒有達到主管機關訂定的銷售水準及回饋國家運動發展基金金額，大股東是要賠大錢的。

林博泰表示，投標者必須要能提出更好規畫、銷售數字，及讓主管機關滿意的回饋才是再次奪標的關鍵。然而為了競標，台灣運彩準備十年、真的是十年磨一劍！

第一屆運動彩券經營者年銷售平均金額為140億～150億元，第二屆台灣運彩承諾十年平均一年是220億元，在第二屆第一年台灣運彩即銷售240億元，十年中最高上衝至602億元。

林博泰還說，運彩這十年銷售始終都高過於原先預估銷售金額。邁入第三屆，政府的盈餘收入會比第二屆更充實，除了銷售會在第二屆的基礎再向上發展，體育署的遴選公告，已訂盈餘的比率，實體投注是10％、線上投注是12％，隨著線上投注銷售日趨成長，以及線上投注盈餘率提高至12％，發行機構就能夠據以推估，未來十年運動彩券能夠挹注國家運動發展基金的金額。

得到第三屆經營權的台灣運彩，未來依然充滿挑戰。林博泰說，要不斷地挑戰自己才有更好的銷售金額，第三屆線上投注回饋國家運動基金比重從原本的10％提高至12％、實體投注回饋率維持至10％，以線上和實體投注更占一半為例，平均回饋給國家運動基金的比例即比第二屆10％多1％。若以每年500億元估，台灣運彩回饋給國家運動基金則多5億，等於運彩公司獲利即少了5億元，為了彌補這5億元，運彩公司必須要多銷售100億元彩券，才會和第二屆賣500億元維持相同的收入，由於承作600億元的成本會比銷售500億元成本還要高。因此，在未來十年，台灣運彩最大的挑戰即是還要再衝高銷售金額。

對於運動彩券銷售前景，林博泰保持樂觀看法。他分析說，運彩年銷售額從140億～150億元一路拉高至500億～600億元，尚能穩健成長，以過去十年的銷售經驗來看，銷售者需要及國際趨勢，未來十年會推出更多的產品、玩法以及場中、過關以及更多的投注站、24小時、QR Code等多亮點讓消費者更滿意，銷售還有可以往上的空間。

已進入耳順之年的林博泰坦言，從未想過「退休規畫」，因這些年都在彩券業，滿腦子都是運彩的事，加上自己是屬於「退而不休」的人，即使退休，相信仍會繼續從事相關事務，貢獻自己。