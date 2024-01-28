人事異動站　1月19日至1月25日

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一、工商企業

◎晶宇光電廈門及江蘇璨揚光電董事長吳仁釗卸任，由金明達新任。

◎寶齡富錦生技發言人由蔡重奇新任。

◎美達科技內部稽核主管由賴美貞新任。

◎宏觀微電子策略長林坤禧卸任，由Cheng David新任，發言人陳嘉修卸任，由陳俊傑新任，董事長林坤禧卸任，由Cheng David新任，總經理李永健卸任，由陳俊傑新任。

◎維格餅家總經理何萬誠退休，由余佩佩新任。

◎華宇藥品重要營運主管李佳憲辭職。

◎湧盛電機董事長萬正在辭職。

◎台翰精密科技發言人張誌仁卸任，由李晉誠新任。

◎無錫百宏置業財務主管由唐錦秀新任。

◎雲豹能源科技會計主管林大翔卸任，由黃致穎新任。

◎青雲國際科技總經理柯聰源卸任，由呂仰鎧新任，事業群總經理由朱孝慈擔任。

◎新美齊工務部副總經理由鮑凱行新任。

◎泰山行政事業群行政長由林俐婉新任。

◎雙鴻科技公司治理主管鄭晴文卸任，由陳玉玲新任。

◎華廣生技財務主管、公司治理主管陳慧真辭職，公司治理主管由唐瑋擔任，財務主管由黃千毓代理。

◎仲博科技總經理及發言人陳瑞興卸任，由侯明欽新任。

◎晟銘電會計主管蘇忠慶卸任，由莊家熒新任。

◎沛波財務主管由王惠玲新任，公司治理主管由許靜儀新任。

◎騰雲內部稽核主管由莫美羚新任。

◎昇華內部稽核主管利爾祥資遣。

◎兆利科技工業公司治理主管陳穎萱卸任，由鍾興儒新任。

◎嘉彰第一事業群總經理宋貴修卸任，由陳之軒新任。

◎遠雄來公司治理主管邱楴緗卸任，由陳惠芳新任，發言人郭宗旻卸任，由陳惠芳新任。

◎協益財務主管及公司治理主管簡秀玲退休，由陳淑娟新任，資訊安全主管由洪煜嵩新任。

二、金融機構

◎越南富邦人壽保險責任董事長陳世岳卸任，由陳寬偉新任。

◎第一銀行公司治理主管周慶輝退休，由陳菲薇新任。

◎合作金庫證券代理總經理賴季玲卸任，由翁國梁擔任。

◎第一金證券內部稽核主管由林幸輝新任。

◎玉山證券總經理及發言人林晉輝卸任，由陳烜台新任，董事長曾宜欣卸任，由林晉輝新任。