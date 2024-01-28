前往主要內容
工商時報LOGO

萬金泡湯趣 走訪藝文好時光

多樣泉質獨步全臺，並擁豐富人文資源；「福爾摩沙北海岸藝術季」打造七大漫遊祕境，展期至2月底止

  • 工商時報 李翊榛
●金山萬里溫泉區擁有豐沛的自然資源和奇麗的海岸景致及豐富的人文資源，如金包里老街及傳統市集、朱銘美術館、法鼓山、野柳地質公園的奇石及漁村風情，民眾可以趁著寒假及春節假期，來場溫泉藝術之旅。圖／交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處提供
●金山萬里溫泉區擁有豐沛的自然資源和奇麗的海岸景致及豐富的人文資源，如金包里老街及傳統市集、朱銘美術館、法鼓山、野柳地質公園的奇石及漁村風情，民眾可以趁著寒假及春節假期，來場溫泉藝術之旅。圖／交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金山萬里溫泉區位於北海岸與大屯山脈交會處，這裡擁有豐沛的自然資源和奇麗的海岸景致，像是有著「夫妻石」美名的燭臺雙嶼、野柳地質公園裡的「女王頭」及「俏皮公主」奇岩，倚山地形也賦予兩地源源不絕的溫泉寶藏，擁有豐富的溫泉資源，包括硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等特殊泉質，多樣泉質獨步全臺，也是全臺唯一能看山看海雙重享受泡湯樂趣的溫泉區。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處陳煜川處長表示，金山萬里除了擁有優質的湯泉，還有豐富的人文資源，如展現在地人文風情的金包里老街及傳統市集、收藏藝術大師畢身傑作的朱銘美術館、推廣世界佛教的法鼓山、野柳地質公園的奇石及漁村風情，都在金山萬里溫泉區，近期由北觀處主辦的「福爾摩沙北海岸藝術季」，以北海岸山林、沙灘、海濱為展覽空間，尊重在地文化、愛護自然環境和回饋在地社區的理念，邀請七位國內外藝術家打造七大藝術漫遊祕境，展期至113年2月29日止，民眾可以趁著寒假及春節假期，來一場溫泉藝術之旅，以輕鬆悠閒的心情，探訪藝術家的作品，來金山萬里泡溫泉，品嘗在地山珍海味，帶回滿滿幸福回憶，更多詳細的旅遊資訊可上北觀處官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢。（交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處廣告）

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台南房市 外環道路完工 北區大翻身

  2. 元大首檔月配息ETF 親民價10元開募 網獻策搭這2檔成「周周配」

  3. AI超殺應用「AI Pin」來了！和碩等7檔概念股總盤點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。