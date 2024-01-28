萬金泡湯趣 走訪藝文好時光

金山萬里溫泉區位於北海岸與大屯山脈交會處，這裡擁有豐沛的自然資源和奇麗的海岸景致，像是有著「夫妻石」美名的燭臺雙嶼、野柳地質公園裡的「女王頭」及「俏皮公主」奇岩，倚山地形也賦予兩地源源不絕的溫泉寶藏，擁有豐富的溫泉資源，包括硫磺泉、碳酸泉及鐵泉等特殊泉質，多樣泉質獨步全臺，也是全臺唯一能看山看海雙重享受泡湯樂趣的溫泉區。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處陳煜川處長表示，金山萬里除了擁有優質的湯泉，還有豐富的人文資源，如展現在地人文風情的金包里老街及傳統市集、收藏藝術大師畢身傑作的朱銘美術館、推廣世界佛教的法鼓山、野柳地質公園的奇石及漁村風情，都在金山萬里溫泉區，近期由北觀處主辦的「福爾摩沙北海岸藝術季」，以北海岸山林、沙灘、海濱為展覽空間，尊重在地文化、愛護自然環境和回饋在地社區的理念，邀請七位國內外藝術家打造七大藝術漫遊祕境，展期至113年2月29日止，民眾可以趁著寒假及春節假期，來一場溫泉藝術之旅，以輕鬆悠閒的心情，探訪藝術家的作品，來金山萬里泡溫泉，品嘗在地山珍海味，帶回滿滿幸福回憶，更多詳細的旅遊資訊可上北觀處官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢。（交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處廣告）